Google va penaliza site-urile care blochează butonul „back” ca să țină utilizatorii captivi pe paginile lor

Google a anunțat că, începând cu data de 15 iunie, site-urile care blochează butonul de „back” (înapoi) pentru a ține utilizatorii pe paginile lor vor fi penalizate. Compania a anunțat că din ce în ce mai multe site-uri se folosesc de acest șiretlic, pe care l-a calificat drept o „practică rău-voitoare”, care îi manipulează și frustrează pe utilizatori, relatează BBC.

„Black button hijacking” sau „deturnarea butonului de hack” este o metodă de interferare cu browserul folosită de multe site-uri pentru a ține utilizatorii pe paginile lor mai mult timp. Practic, când aceștia apasă butonul de „back” (înapoi) pentru a părăsi site-ul nu sunt duși automat la pagina anterioară, ci rămân pe site sau li se afișează reclame nedorite.

Google a anunțat, miercuri, că își va extinde politicile pentru a combate această interferență. Într-o postare pe blog, gigantul tehnologic din spatele browserului Chrome a precizat că a observat o „creștere a acestui tip de comportament”, ceea ce l-a determinat să acționeze.

Începând cu 15 iunie, această tactică va fi considerată o „practică rău-voitoare”, ceea ce înseamnă că site-urile care continuă să o folosească pot fi retrogradate sau chiar eliminate din rezultatele căutării Google.

„Deturnarea butonului de back interferează cu funcționalitatea browserului, perturbă parcursul normal al utilizatorului și duce la frustrare. Oamenii spun că se simt manipulați și, în cele din urmă, sunt mai puțin dispuși să viziteze site-uri necunoscute”, a transmis Google.

Printre practicile vizate se numără site-urile care folosesc orice tehnică prin care introduc pagini „manipulative” în istoricul browserului utilizatorului, împiedicându-l să revină la pagina anterioară.

Adam Thompson, director digital la BCS, The Chartered Institute for IT, a declarat pentru BBC: „Practici precum deturnarea butonului de back subminează experiența de bază a utilizatorului și încalcă așteptările despre cum ar trebui să funcționeze web-ul, așa că este de înțeles că Google consideră acest comportament dăunător și ia măsuri.”

Google a sfătuit proprietarii de site-uri care nu doresc să fie sancționați să se asigure că nu fac „nimic care să interfereze cu capacitatea utilizatorului de a naviga în istoricul browserului”, îndemnându-i să „își revizuiască temeinic implementarea tehnică”.

Compania a adăugat că site-urile penalizate care remediază problema pot trimite o solicitare către Google pentru a reconsidera retrogradarea.