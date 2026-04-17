Din 2027, telefoanele mobile se vor schimba radical. Modificarea impusă de Uniunea Europeană

Telefoanele mobile, așa cum le știm astăzi, ar putea arăta diferit începând de anul următor. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră care va obliga producătorii să regândească designul dispozitivelor, scrie El Economista.

Măsura vine în contextul luptei împotriva așa-numitei „uzuri programate”, practica prin care dispozitivele sunt concepute să își piardă performanța în timp, forțând utilizatorii să le înlocuiască mai repede.

În multe cazuri, bateria este primul element care cedează: autonomia scade, performanța se deteriorează, iar dispozitivul nu mai face față actualizărilor noi. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care utilizatorii își schimbă telefonul.

Dreptul la reparație devine obligatoriu

Pentru a combate acest fenomen, autoritățile europene au introdus deja conceptul de „drept la reparație”, care obligă producătorii să asigure posibilitatea reparării dispozitivelor pentru o perioadă de până la 10 ani de la achiziție.

Regula se aplică mai multor tipuri de produse, de la electrocasnice până la televizoare și telefoane, cu scopul de a reduce cantitatea uriașă de deșeuri electronice generate anual.

Ce se schimbă pentru telefoane

Noua reglementare merge și mai departe în cazul smartphone-urilor. Începând cu 2027, toate telefoanele vândute în Uniunea Europeană vor trebui să respecte două condiții importante:

să aibă baterii mai rezistente, capabile să suporte mai multe cicluri de încărcare fără pierderi semnificative

să permită înlocuirea bateriei de către utilizator, fără proceduri complicate

Aceasta reprezintă o schimbare majoră față de tendința din ultimii ani, în care majoritatea telefoanelor au devenit dispozitive „închise”, greu de deschis fără unelte speciale.

Măsura este menită să reducă impactul asupra mediului

Noua regulă ar putea prelungi considerabil durata de viață a telefoanelor și ar reduce nevoia de a cumpăra un dispozitiv nou doar din cauza bateriei.

În același timp, măsura este menită să reducă impactul asupra mediului, limitând volumul de deșeuri electronice.