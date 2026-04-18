George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu

Publicat la 11:07 18 Apr 2026 Modificat la 11:50 18 Apr 2026

Liderul AUR, George Simion, a venit, sâmbătă, la hotelul din Timișoara unde are loc reuniunea PSD.

El spune că a trecut "întâmplător" pe acolo și a precizat că urmează să devină naș în cursul zilei.

Simion a avut un mesaj pentru liderul PSD, Sorin Grindeanu, înaintea începerii evenimentului de partid, însă a refuzat categoric să dea detalii despre întâlnirea sa recentă cu Călin Georgescu, despre care Antena 3 CNN a relatat.

Simion: Cei de la PSD tot fac un balet Putere - Opoziție. Sper să le vină mintea în ceasul al 12-lea

"O ocazie mult mai fericită. Sunt naș la un botez, planificat de vreo două luni", și-a justificat el prezența în hotelul din Timișoara.

"Să fie oameni serioși, că tot fac un balet, Putere - Opoziție. Să se decidă. Nu poți să fii la guvernare și, în același timp, să lansezi critici" Poate în al 12-lea ceas le va veni mintea de pe urmă", a spus Simion în legătură cu social democrații.

"George Simion susține că se află întâmplător la acest hotel unde are loc ședința PSD, pentru că în cursul acestei zile urmează să fie naș.

El a adăugat că, dacă tot a ajuns în locul unde are loc evenimentul social-democraților, îi transmite președintelui PSD 'să se țină de cuvânt și să iasă de la guvernare'.

Reamintim, AUR și PACE și-au anunțat intenția de a depune o moțiune de cenzură la adresa guvernului Bolojan, după previzibila retragere a sprijinului PSD pentru actualul cabinet, care urmează să fie oficializată luni.

Pe de altă parte, George Simion nu a vrut să facă niciun fel de declarație în ceea ce privește întâlnirea sa cu Călin Georgescu.

El a promis că detaliile și culisele întâlnirii sale cu fostul candidat prezidențial vor fi făcute publice săptămâna viitoare.

Între timp, la ședința PSD a ajuns și președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Chestionat cu privire la prezența în același loc a lui George Simion, liderul social-democrat a spus: "Să fie sănătos!"

Protestatari în fața hotelului unde întâlnirea regională PSD decide retragerea sprijinului pentru Bolojan

Între timp, aici s-au adunat membrii social-democrați, cei care vor participa la această ședință. Este ultima ședință regională, menită să decidă dacă va fi retras sprijinul politic pentru cabinetul premierului Ilie Bolojan.

Lângă hotelul unde se desfășoară evenimentul PSD și-au făcut apariția primii protestatari.

Aceștia sunt păziți de jandarmi, în încercarea de a se evita eventualele conflicte. Oamenii au venit cu pancarte pe care au afișat mesajul 'Ori vă reformați, ori plecați!'

Mai merită precizat că la Timișoara au venit social-democrați din mai multe județe din județele din vestul țării. Vorbim de Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș", a relatat Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN.