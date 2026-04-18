Locul unde pământul arată ca o ciocolată uriașă și ascunde o specie rară de primate. Povestea Insulei Bohol

Peste 1.200 de formațiuni conice misterioase se ridică din pământ pe Insula Bohol. Foto: Getty Images

Peste 1.200 de formațiuni conice misterioase se ridică din pământ pe Insula Bohol, un loc spectaculos din Filipine cunoscut atât pentru așa-numitele „Chocolate Hills” (Dealuri de ciocolată), cât și pentru faptul că adăpostește una dintre cele mai mici primate din lume.

Aceste dealuri neobișnuite s-au format de-a lungul a milioane de ani, iar aspectul lor se schimbă în funcție de anotimp - de aici și numele de „Chocolate Hills”, scrie IFL Science.

Deși ar fi tentant să credem că aici se produce ciocolata planetei, numele nu are legătură cu cacaoa, ci cu uscăciunea. În iulie, ploile ating un vârf pe insulă, apoi scad treptat spre finalul iernii. Cele mai uscate luni sunt martie și aprilie, iar atunci, când apa devine puțină, vegetația verde care acoperă dealurile se usucă și capătă o nuanță maronie, asemănătoare ciocolatei.

Sub stratul de iarbă se ascund calcare și corali care, în urmă cu aproximativ 2 milioane de ani, se aflau sub apă, odată cu restul insulei. Pe atunci, fundul mării era acoperit de recife bogate de corali. Odată cu scăderea nivelului mării, acestea au ieșit la suprafață, s-au uscat și au dat naștere unui nou ecosistem terestru. Forma lor rotunjită, de movile, a apărut în timp, pe măsură ce eroziunea le-a netezit marginile.

Se estimează că există între 1.200 și 1.700 de astfel de dealuri răspândite pe insulă. Unele ajung până la 120 de metri înălțime, în timp ce altele au doar aproximativ 30 de metri.

Tot pe Bohol trăiesc și tarsierii, unele dintre cele mai mici primate din lume. Sunt cam cât un pumn și au ochi disproporționat de mari. Se spune chiar că ar fi fost sursa de inspirație pentru personajul Yoda din Star Wars - iar asemănarea este greu de ignorat.

Ochii lor mari sunt esențiali pentru că sunt animale nocturne, care vânează noaptea insecte precum păianjeni, gândaci, termite, molii sau greieri. De fapt, sunt printre cele mai insectivore primate.

Din păcate, tarsierii se numără și printre cele mai amenințate specii de primate. În Insula Bohol există însă eforturi de conservare. Sanctuarul Tarsierului Filipinez, situat în localitatea Corella, pe drumul spre Chocolate Hills, oferă adăpost acestor animale fragile. Vizitatorii pot vedea aici micile primate îngrijite de localnici, dar trebuie să păstreze liniștea și să evite blițul aparatului foto, pentru că tarsierii sunt extrem de sensibili.