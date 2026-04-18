Cod galben de vânt peste jumătate de țară, sâmbătă. Vin ploile în nord, centru și est. Vremea se schimbă radical săptămâna viitoare

1 minut de citit Publicat la 10:04 18 Apr 2026 Modificat la 10:04 18 Apr 2026

Un Cod Galben de vânt este în vigoare pentru jumătate din țară, sâmbătă, până la ora 20. Foto: Getty Images

Un Cod Galben de vânt puternic a intrat în vigoare, sâmbătă, și rămâne valabil până în această seară la ora 20.

Avertizarea este pentru jumătatea estică a țării. Aici, rafalele vor trece de 55 - 60 de kilometri pe oră.

Pe plan termic, valorile încep să crească de la o oră la alta.

Se anunță o vreme destul de caldă, sâmbătă, chiar dacă valorile termice la amiază vor fi puțin mai scăzute în anumite zone ale țării.

Înainte de ora 10, erau 7 grade în Baia Mare și Suceava, 9 grade la Cluj-Napoca, 11 la Sibiu și 10 grade la Oradea și Timișoara.

În vestul țării va fi cel mai cald, cu temperaturi ce vor urca până la 23 de grade Celsius.

La Oradea și Timișoara vor fi 20 de grade, la Baia Mare, 21 de grade iar la Craiova, 19.

Va fi foarte frumos și cald și la Brașov, cu 16 grade Celsius. O vreme ceva mai răcoroasă este anunțată în nordul Moldovei, la Suceava, cu 14 grade Celsius.

În Capitală vremea este și rămâne frumoasă, cu o temperatură de 13 grade la stația de la Filaret și 11 grade la cea din Băneasa, înainte de ora 10.

Temperaturile nu vor avea variații semnificative în următoarele două zile. Valorile vor fi cuprinse, în general, între 12 și 23 de grade.

Vremea se răcește de săptămâna viitoare

De la mijlocul săptămânii viitoare, o masă de aer rece va pătrunde în toată țara și va influența semnificativ temperaturile.

În anumite zone, vremea se va răci accentuat, inclusiv în București.

Până atunci însă, vorbim, sâmbătă, și de o informare ANM de ploi ce vor fi prezente după-amiază și spre seară în nordul, centrul și estul țării.

Potrivit meteorologilor, acestea vor aduce cantități de precipitații ar urma să atingă, izolat, până la 30 de litri pe metru pătrat.

Precipitațiile vin însoțite de tunete, fulgere, căderi de grindină și rafale de vânt ce pot trece de 40 - 45 de kilometri pe oră.