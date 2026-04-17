Transgaz caută furnizor de telefonie mobilă printr-o licitație de 2,32 milioane de lei

Transgaz a lansat o licitație deschisă pentru încheierea unui acord-cadru de servicii de telefonie mobilă, cu o valoare estimată de 2,32 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 460.000 de euro, relatează Agerpres.

Anunțul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Ofertele pot fi depuse până pe 22 mai 2026, ora 15:00, iar cel mai mare contract subsecvent are o valoare estimată de 241.130 de euro. Garanția de participare este de 2.411 de euro, iar ofertele trebuie să rămână valabile până la 22 noiembrie 2026.

Contractele subsecvente vor fi atribuite anual, în funcție de necesitățile companiei.

Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și asigură transportul intern și internațional al gazelor, dispecerizarea, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul de activitate, în conformitate cu legislația europeană și națională.