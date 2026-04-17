eMAG introduce o nouă taxă care se va aplica tuturor comenzilor din platformă

Începând cu 17 aprilie, retailerul eMAG introduce o taxă care se va aplica fiecărei comenzi lansate în platforma sa, cuprinsă între 1,49 lei și 3,99 lei.

Noua taxa va fi aplicată indiferent dacă clientul cumpără de la eMAG sau de la un vânzător din eMAG Marketplace. Totodată, va fi aplicată tuturor clienților, indiferent dacă dețin sau nu un abonament Genius.

„Începând cu data de 17 aprilie 2026, vom introduce, pentru clienții care plasează comenzi pe platforma eMAG, o taxă pentru servicii operaționale cuprinsă între 1.49 RON și 3.99 RON (TVA inclus), stabilită în funcție de valoarea comenzii. Valoarea taxei va fi adăugată automat la valoarea totală a fiecărei comenzi plasate de către clienți, este colectată exclusiv de la cumpărători și nu afectează structura ta existentă de comisioane”, se arată în mesajul trimis de platformă comercianților din Marketplace.

Taxa va reprezenta 1% din valoarea comenzii și va fi cuprinsă între 1,49 lei și nu mai mult de 3,99 lei.

„Decizia vine ca urmare a investițiilor sustinute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate”, a explicat eMAG pentru Startupcafe.ro