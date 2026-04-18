Un bancomat din Rotterdam a început brusc ”să scuipe” monede. Oamenii nu s-au apropiat însă de grămada de bani

Un bancomat din Rotterdam a avut miercuri o defecțiune neobișnuită: a început să elibereze monede fără ca cineva să ceară acest lucru. Deși banii erau, practic, la îndemâna oricui, reacția trecătorilor a fost surprinzător de corectă, scrie nieuwsblad.be.

În loc să profite de situație, mai mulți cetățeni au alertat autoritățile. Reprezentanții Handhaving Rotterdam Centrum au transmis că au fost anunțați de persoane vigilente.

„Colegii au primit o sesizare de la cetățeni atenți și onești cu privire la un bancomat care, din cauza unei defecțiuni, continua să elibereze monede”, au transmis aceștia într-o postare pe Instagram.

Suma totală nu era deloc neglijabilă. Autoritățile au intervenit rapid și au reușit să recupereze peste 220 de euro.

„Datorită intervenției rapide, colegii noștri au reușit să securizeze o sumă de peste 220 de euro și au contactat imediat compania responsabilă”, au mai precizat reprezentanții instituției. „Totul a fost înregistrat corespunzător în sistemele noastre, iar banii sunt pregătiți pentru a fi recuperați.”

Nu este clar dacă întreaga sumă pierdută a fost recuperată, însă gestul celor care au semnalat problema nu a trecut neobservat.

„Felicitări celor care au raportat situația pentru onestitate și spirit civic”, au transmis autoritățile.