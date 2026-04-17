Premier Energy cumpără Grupul Evryo și Distribuție Energie Oltenia, într-o tranzacție de 700 de milioane de euro

Premier Energy Group, companie listată la Bursa de Valori București, a anunțat semnarea unui acord pentru preluarea Grupului Evryo de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management, relatează Agerpres.

Concret, tranzacția presupune achiziționarea integrală a Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A. Valoarea tranzacției este estimată la circa 700 de milioane de euro.

Distribuție Energie Oltenia operează a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România – aproximativ 80.000 de kilometri, cu 1,5 milioane de clienți în sud-vestul țării. Evryo Power asigură funcțiile operaționale, comerciale și administrative ale platformei de distribuție.

„Această tranzacţie reprezintă un moment de referinţă major în dezvoltarea Premier Energy, marcând un pas transformator în strategia noastră regională. Prin adăugarea distribuţiei de energie electrică la operaţiunile din România, adăugăm o componentă esenţială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piaţa noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producţia, distribuţia şi furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient şi de a genera valoare pe întregul lanţ energetic. În acelaşi timp, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, în urma achiziţiei de succes a CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024. Această tranzacţie ne întăreşte angajamentul faţă de piaţa noastră principală şi oferă o bază solidă pentru creşterea continuă”, a declarat Jose Garza, CEO al Premier Energy Group.

Achiziția vine ca o completare a modelului integrat vertical al grupului, care acoperă deja producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, precum și distribuția și furnizarea de gaze naturale.

„Această tranzacţie este importantă atât din perspectivă operaţională, cât şi financiară. Prin adăugarea unui segment reglementat de distribuţie a energiei electrice la activităţile noastre din România, vom îmbunătăţi stabilitatea şi predictibilitatea fluxurilor noastre de numerar, susţinând în acelaşi timp profilul financiar al Grupului. Achiziţia a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, şi subliniază capacitatea noastră de a iniţia şi finaliza tranzacţii strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părţile interesate”, a declarat Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group.

Pentru finanțare, compania este în discuții avansate cu o instituție financiară globală privind o emisiune de obligațiuni, care ar urma să includă inițial un instrument de tip bridge-to-bond, cu intenția de a finanța pe termen mediu întreaga achiziție sau o parte din ea prin obligațiuni.

Tranzacția mai trebuie aprobată de acționarii Premier Energy în Adunarea Generală programată pe 10 iunie 2026 și de autoritățile de reglementare. Finalizarea este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

Premier Energy furnizează energie electrică pentru peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova și deține o rețea de distribuție care acoperă circa 75% din populația Moldovei. Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor de gaze naturale și al patrulea furnizor de electricitate din România, cu o rețea de gaze de aproape 4.000 de kilometri.

În portofoliul de regenerabile, compania deține sau are în construcție peste 500 MW, cu încă 200 MW în dezvoltare. În 2025, a achiziționat un parc eolian de 158 MW în Ungaria, echivalentul a circa jumătate din capacitatea eoliană operațională a țării.

Premier Energy este deținută în proporție de 71% de Emma Capital, fond de investiții fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc. Listarea la BVB din mai 2024 a fost cea mai mare ofertă publică inițială a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani.