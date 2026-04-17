Avertizare ANM: Cod galben de ploi, vijelii și descărcări electrice în nouă județe. Harta zonelor afectate

Publicat la 10:20 17 Apr 2026 Modificat la 10:20 17 Apr 2026

În 9 județe e cod galben de ploi torențiale. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ploi, vijelii și descărcări electrice, în intervalul orar 12-21, valabilă în județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna. De asemenea, potrivit ANM, este în vigoare și un alt Cod galben de ploi, în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 - 18 aprilie, ora 20:00, pentru mai multe regiuni din țară.

În județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat vijelii și grindină.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.

Potrivit ANM, în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 - 18 aprilie, ora 20:00, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice.

Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină.

Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

De asemenea, este în vigoare și un Cod galben de vânt, valabil în intervalul 18 aprilie, ora 09:00 – 18 aprilie, ora 20:00, în cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogei și estul Munteniei, precum și în Carpații de Curbură.