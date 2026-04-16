Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie

2 minute de citit Publicat la 16:47 16 Apr 2026 Modificat la 17:47 16 Apr 2026

Un ciclon va traversa România în cursul zilei de vineri, iar de săptămâna viitoare o masă de aer polar va aduce ploi și o răcire accentuată a vremii, arată prognoza transmisă joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru a doua jumătate a lunii aprilie.

Meteorologii anunță că vremea va deveni din nou instabilă, după o primă jumătate a lunii aprilie marcată de contraste puternice, de la episoade reci și brumă până la temperaturi de vară.

Vreme capricioasă în prima parte a lunii aprilie

Prima jumătate a lunii aprilie a fost caracterizată de o variabilitate accentuată a vremii. Au existat intervale cu temperaturi mult sub normal, în special în perioadele 1–3 și 8–12 aprilie, dar și episoade cu vânt puternic, unele dintre ele sub cod galben sau chiar portocaliu la munte, la altitudini de peste 1.600 de metri.

Precipitațiile au fost prezente sub toate formele: ploi în zonele joase, lapoviță și ninsoare la munte, iar izolat chiar măzăriche și descărcări electrice.

De asemenea, nopțile reci din intervalul 9–12 aprilie au adus temperaturi negative și brumă, mai ales în jumătatea de nord a țării — un fenomen considerat periculos pentru agricultură după data de 20 martie.

Totuși, au existat și episoade de încălzire accentuată. Pe 6 aprilie, temperaturile au ajuns la 25–26 de grade în Oltenia, nord-estul Munteniei și sud-vestul Moldovei.

Ciclon peste România, vineri

Până la finalul acestei săptămâni, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei, cu maxime de până la 20 de grade în vestul și local în sudul țării.

Vineri, 17 aprilie, un front atmosferic rece, asociat unui ciclon D1 (prezent în zona Câmpiei Ruse), va traversa România de la nord la sud. Acesta va aduce:

înnorări temporar accentuate;

ploi, mai ales sub formă de aversă;

cantități de apă ce pot ajunge izolat la 20–30 l/mp;

descărcări electrice, în special în nord, centru și nord-est, iar ulterior și în sud și sud-est.

Sâmbătă, 18 aprilie, vor mai fi averse slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și la munte, în timp ce duminică, 19 aprilie, vremea se va ameliora și va deveni în general frumoasă, cu ploi izolate.

Aer polar și ploi începând de săptămâna viitoare

În intervalul 20–23 aprilie, situația meteorologică se schimbă semnificativ. Potrivit ANM, în nordul Europei se va instala un câmp de presiune ridicată, asociat cu o masă de aer rece, polar, în timp ce în sud va domina un regim ciclonic, cu aer mai cald și umed.

Această combinație va aduce în România:

vreme instabilă;

ploi pe arii extinse;

cantități de apă de peste 10–15 l/mp în majoritatea regiunilor (posibil variabile);

o scădere treptată a temperaturilor.

Pentru perioada 22–24 aprilie, maximele vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, fiind estimate în general între 10 și 17 grade.

Încălzire treptată spre finalul lunii

După episodul rece, modelele meteorologice indică o revenire treptată a temperaturilor până la finalul lunii aprilie.

Astfel, maximele vor crește de la valori medii de 14–16 grade spre 19–20 de grade, iar temperaturile minime vor urca de la 4–5 grade spre 7–8 grade.

Chiar și în aceste condiții, probabilitatea pentru ploi va rămâne ridicată în multe regiuni ale țării.