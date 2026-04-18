Peste 20 de membri ai unei echipe de fotbal de juniori au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

<1 minut de citit Publicat la 22:34 18 Apr 2026 Modificat la 22:35 18 Apr 2026

Un număr de 25 de adolescenţi, membri ai unei echipe de fotbal de juniori, dar şi doi adulţi, antrenorii acestora, au ajuns la Urgenţe în Arad, sâmbătă, după ce ar fi făcut toxiinfecţie alimentară, o anchetă a Direcţiei de Sănătate Publică fiind în desfăşurare.

Surse medicale au declarat, pentru Agerpres, că cele 27 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primire Urgenţe cu autocarul echipei şi au acuzat simptome de toxiinfecţie alimentară.

Pacienţii au relatat că vineri seara au mâncat la un restaurant din Arad, iar în cursul nopţii au început să se simtă rău.

Medicii spun că toţi cei 27 primesc tratament specific perfuzabil şi că sunt în afara oricărui pericol. Se estimează că vor fi lăsaţi să plece din spital în cursul serii.

Direcţia de Sănătate Publică face o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale îmbolnăvirilor.