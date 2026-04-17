Un elev din Constanţa va studia, din toamnă, la Harvard. El a obţinut o bursă integrală în valoare de 1,3 milioane de dolari

Un elev de clasa a 12-a din Constanța va studia, din toamnă, la Harvard. Robert Cristian Coceangă a obţinut o bursă integrală în valoare de 1,3 milioane de dolari. Povestea lui nu este doar despre performanță academică, ci și despre implicare civică și dorința de a schimba lucrurile în bine.

Robert Cristian Coceangă, elev în clasa a XII-a la Liceul "Decebal" din Constanța, a reușit ceea ce pentru mulți pare doar un vis: a fost admis la Harvard, una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Pasiunea lui pentru statistici și procese electorale s-a transformat într-un proiect educațional și anume în platforma "Politică pentru Toți", unde le explică tinerilor cum funcționează democrația și încearcă să combată dezinformarea din mediul online.

"De vreo doi ani am început să lucrez intens, să-mi creez profilul. Am avut o comunitate în spate, care m-a ajutat. Am adăugat şi alte activităţi în aceşti ani. Am reuşit să călătoresc pentru activităţile pe care le făceam", a afirmat Robert Cristian Coceangă.

Efortul său nu a trecut neobservat. Dosarul său a convins nu doar prin performanțe academice, ci și prin activitățile extracurriculare. Bursa obținută, estimată la aproximativ 1,3 milioane de dolari, îi va acoperi integral costurile studiilor.

Sprijinul familiei a fost esențial, iar părinții îi sunt alături și se bucură de fiecare pas făcut.

"Bineînțeles că l-am susținut atât cât am putut eu cu tot ce a fost necesar și mă bucur extrem de mult pentru pentru reușita lui. Îi doresc succes, ne-a făcut mândri", a afirmat mama lui Robert Cristian Coceangă.

Colegii şi profesorii se bucură pentru el

Pentru colegii și profesorii săi, reușita nu este o surpriză, ci rezultatul unei munci constante.

"Explică şi toate reuşitele pe care le-a avut la toate concursurile. E un copil extraordinar, care se implică, îi place competitivitatea, îi place să lucreze în echipă foarte mult. Suntem o mică cărămidă aşezată la viitorul lui", a spus Liliana Svinarciuc, directoarea Liceului "Decebal", din Constanța.

Drumul lui, început într-o sală de clasă din Constanța, continuă acum peste Ocean. Din toamnă, va studia Științe Politice în Statele Unite. Un exemplu că pasiunea, consecvența și inițiativa pot deschide uși către cele mai mari oportunități din lume. Povestea lui Cristian demonstrează că performanța nu ține doar de talent, ci și de curajul de a-ți urma ideile până la capăt.