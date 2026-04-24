Compania care le oferă tuturor celor 13.000 de angajați bonusuri de 4.000 de euro până în luna iunie

1 minut de citit Publicat la 17:57 24 Apr 2026 Modificat la 18:02 24 Apr 2026

Compania italiană Luxottica va acorda angajaților săi din Italia un bonus de performanță care poate ajunge până la 4.000 de euro, în urma rezultatelor obținute în 2025. Plata urmează să fie făcută în mai multe forme, până în iunie 2026. Compania are 13.000 de angajați în Italia.

Bonusul, considerat unul dintre cele mai mari din sector, este rezultatul unui acord cu sindicatele și reflectă un an descris de conducerea companiei drept „istoric”, potrivit quifinanza.it.

Bonusul este compus dintr-o sumă de bază de 3.090 de euro brut și până la 633 de euro suplimentari, în funcție de rolul angajaților.

Suma maximă de 4.000 de euro poate fi atinsă prin convertirea bonusului în beneficii de tip welfare, care beneficiază de un regim fiscal mai avantajos. De exemplu, aceste beneficii sunt scutite de impozitare până la 2.000 de euro anual pentru angajații cu copii în întreținere.

Piergiorgio Angeli, Chief People Officer al EssilorLuxottica, a subliniat că bonusul reflectă atât performanța economică, cât și filosofia companiei. „Succesul unei companii nu se măsoară doar în cifre, ci și în modul în care acestea sunt obținute și în capacitatea de a crea valoare pentru toți. Oamenii și bunăstarea lor sunt în centrul strategiilor noastre”, a declarat acesta.

Sindicatele din sector - Filctem Cgil, Femca Cisl și Uiltec Uil - au salutat acordul, considerând că acesta reprezintă o recunoaștere concretă a contribuției angajaților la rezultatele companiei.

Acestea au evidențiat, de asemenea, dialogul constructiv cu angajatorul și angajamentul Luxottica de a menține producția în Italia.

Bonusul vine pe fondul unor rezultate financiare solide pentru EssilorLuxottica în 2025:

- cifra de afaceri a crescut cu 11,2%, ajungând la 28,5 miliarde de euro;

- profitul s-a menținut la 2,3 miliarde de euro, cu o marjă operațională de 16%;

- compania a acordat un dividend de 4 euro pe acțiune.

În paralel cu dezvoltarea activității tradiționale, compania a încheiat parteneriate strategice, inclusiv cu Meta, pentru producția ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta, echipați cu camere și difuzoare integrate.