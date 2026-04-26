Misiune de salvare inedită în Ucraina. Pisica Barsik și cățelul Zagybluk au zburat 10 km cu o dronă ca să fie scoși din zona de război

FOTO: colaj CNN

O pisică și un câine au zburat 10 kilometri cu o dronă după ce au fost salvați din mijlocul câmpului de luptă din Ucraina. Operațiunea a fost coordonată de Brigada 14 Mecanizată Independentă, scrie CNN. „Băieții i-au pus în săculeți speciali, în care puteau respira, i-au legat cu grijă de o dronă și i-au evacuat”, a povestit Nadiya Zamryga, purtătorul de cuvânt al brigăzii.

Printre soldații ucraineni este deja un lucru bine știut: oricine se înrolează în armată va ajunge, mai devreme sau mai târziu, să iubească pisicile. Felinele pot fi găsite în cele mai neașteptate locuri de pe linia frontului. În tranșee, la punctele de control, în case distruse și în puncte medicale de stabilizare, ele caută mereu puțină căldură și ceva de mâncare, oferind la schimb afecțiune și un plus de moral.

Însă chiar și cele mai călite animale de pe front pot ajunge uneori în pericol. Așa s-a întâmplat la începutul acestei luni, când Brigada 14 Mecanizată Separată a Ucrainei a folosit o dronă pentru a evacua o pisică și un câine din mijlocul câmpului de luptă.

Barsik, pisica, și Zagybluk, câinele, apăreau frecvent în zonele aflate sub controlul brigăzii, înainte ca, într-un fel sau altul, să ajungă într-una dintre pozițiile sale de pe linia frontului.

Cum era prea periculos ca un om să meargă să-i recupereze pe cei doi vizitatori patrupezi din adăpost, Barsik și Zagybluk au fost transportați cu drona. „Băieții i-au pus în săculeți speciali, în care puteau respira, i-au legat cu grijă de o dronă și i-au evacuat”, a declarat telefonic pentru CNN Nadiya Zamryga, purtătorul de cuvânt al brigăzii.

Ea a spus că operațiunea a cerut abilități speciale din partea pilotului dronei, care a trebuit să transporte animalele pe o distanță de aproximativ 10 kilometri, înainte de a ateriza ușor.

Zamryga a precizat că evacuarea a avut un final fericit: Barsik a fost recunoscut de un soldat care fusese rănit și se află acum în recuperare.

Între timp, Zagybluk rămâne alături de militari într-o poziție din spatele frontului, departe de linia de luptă, unde, potrivit lui Zamryga, se simte foarte bine. „Stresul provocat de zborul cu drona a trecut foarte repede. Aceste animale au fost alături de băieți timp de doi ani, iar ei nu sunt dispuși să renunțe la camaradul lor”, a spus ea.

Hotărârea multor ucraineni de a avea grijă de animale în vreme de război – chiar și în mijlocul haosului și brutalității primelor zile ale invaziei pe scară largă declanșate de Rusia în februarie 2022 – a emoționat oameni din întreaga lume. Pe măsură ce războiul intră în al cincilea an, această solidaritate nu dă semne că s-ar diminua.

Inga Sakada este directoarea de operațiuni a UAnimals, una dintre cele mai mari organizații pentru drepturile animalelor din Ucraina. Grupul a fost implicat în evacuarea, tratarea și îngrijirea a mii de animale din zonele de front.

„De două ori pe lună, echipa noastră de medici veterinari merge în zona frontului și lucrează fără oprire, uneori de la 7 dimineața până la 10 seara, tratând, vaccinând și sterilizând toate animalele care ne sunt aduse”, a spus ea, adăugând că într-o singură misiune veterinară pot fi tratate între 500 și 600 de animale.

„Am avut oameni care erau evacuați și nu puteau să-și ia vaca cu ei. Am primit o scrisoare scrisă de mână de la proprietară”

Mulți dintre oamenii forțați să se despartă de animalele lor în timpul evacuărilor știu că este posibil să nu le mai poată recupera prea curând, a explicat Sakada. „Am avut oameni care erau evacuați și nu puteau să-și ia vaca cu ei. Am primit o scrisoare scrisă de mână de la proprietară, în care aceasta descria vaca, ce îi place să mănânce, cât de blândă este, că trebuie să vorbești cu ea și că îi place foarte mult asta”, a povestit ea. Vaca, numită Lypka, trăiește acum într-un adăpost, unde și-a câștigat deja mulți admiratori, a adăugat Sakada.

Organizația se luptă constant să facă față numărului mare de solicitări, a spus ea. Nu sunt suficienți voluntari, nu sunt suficiente locuri în adăposturi, nu sunt suficienți oameni dispuși să adopte animale pierdute sau abandonate. Și nici banii nu ajung.

„Numărul uriaș de animale lăsate în urmă în teritoriile de pe linia frontului... în perioadele de vârf, putem primi în jur de o sută de solicitări pe zi și, din păcate, nu putem face față tuturor”, a spus ea.

Nu toate animalele pot fi salvate

Federația Ecvestră Ucraineană a anunțat în septembrie că un atac rusesc cu dronă a lovit un grajd și a ucis mai mulți cai de curse de top. În octombrie, un atac asupra unei ferme din Harkiv a provocat un incendiu uriaș, în care au murit până la 13.000 de porci. Iar chiar săptămâna aceasta, șeful organismului guvernamental ucrainean care administrează zona de excludere de la Cernobîl a avertizat că minele lăsate în urmă de armata rusă, în retragerea din 2022, ucid animale sălbatice din zonă, inclusiv cai Przewalski, o rasă rară și pe cale de dispariție.

UAnimals spune că a evacuat peste 10.000 de animale de la începutul războiului, inclusiv pisici, câini, tigri, lei, cămile, cai, vaci, ratoni, lupi, măgari, porci spinoși, lemuri, oi și albine. Sakada a spus că UAnimals a reușit să salveze 13 stupi dintr-un sat recent eliberat, dar încă minat, din estul Ucrainei și să-i transporte la Liov, unde se adăposteau proprietarii lor. Echipa a fost înțepată de mai multe ori pe drum, dar totul a meritat. Albinele îi aparținuseră inițial unui supraviețuitor al Holocaustului, care le lăsase moștenire nepotului său. Sakada a spus că bărbatul a plâns când s-a reîntâlnit cu albinele.

Povestea pisoiului Plush

Deși multe dintre animalele evacuate au ajuns în adăposturi, altele și-au găsit familii iubitoare.

Yulia, o locuitoare din Harkiv, a spus că fiul ei de 10 ani, Timofiy, era hotărât să adopte o pisică salvată. Așa că, atunci când membrii Brigăzii 14 au distribuit pe rețelele sociale fotografia unui pisoi găsit pe linia frontului, decizia a fost luată imediat, mai ales că animalul fusese găsit în Kupiansk. Orașul din estul Ucrainei, aflat pe linia frontului pentru mare parte din ultimii patru ani, este locul de unde provin părinții Yuliei și unde ea a copilărit. A fost nevoie de 20 de zile pentru ca soldații să-l aducă pe pisoi, foarte mic și destul de murdar, la Timofiy, care l-a îndrăgit imediat .

Micul motan este cunoscut acum drept Andriuliks-Plush: soldații îl numiseră Andriuliks, iar Timofiy i-a adăugat numele Plush. Yulia a spus că, asemenea oricărei pisici care se respectă, Andriuliks-Plush știe că el este șeful și nu se sfiește să o arate. „Când dronele Shahed rusești zboară pe deasupra, se urcă pe pervaz și se uită încotro merg. Nu se teme deloc de zgomot, este o adevărată pisică de luptă”, a spus Yulia.