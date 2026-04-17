Cum arată noua Dacia electrică și cât costă. Va fi mai ieftină decât multe modele din China

Autoturisme Dacia FOTO: dacia.ro

Dacia pregătește un înlocuitor pentru modelul Spring EV, lansarea fiind estimată în a doua jumătate a anului, potrivit Autoevolution. Noul automobil de oraș, care deocamdată nu are un nume, este inspirat mult de Renault Twingo E-Tech, deși, cel mai probabil, va avea un aspect mai simplu.

Prototipul a fost surprins în teste de fotografii sursei citate și dezvăluie câteva detalii, în ciuda camuflajului complet. Imaginile pot fi văzute AICI.

Renault și-a asumat un risc atunci când a adus în Europa modelul chinezesc Renault City K-ZE sub numele Dacia Spring. Totuși, pariul a dat roade, iar acest vehicul electric foarte accesibil a devenit unul dintre cele mai bine vândute din Europa. De la lansarea sa în 2021, Dacia Spring EV a trecut prin două facelift-uri, cel mai recent fiind oferit în 2024.

Însă, pe măsură ce europenii încearcă să reducă dependența de importurile din China, a fost planificat un înlocuitor produs în Europa pentru Spring. Noul automobil electric de oraș va fi ușor mai mare decât Spring și va utiliza platforma AmpR Small. Aceasta stă la baza modelelor Renault Twingo, Renault 4, Renault 5, Alpine A290 și Nissan Micra EV.

Se estimează că înlocuitorul Spring EV va fi prezentat anul acesta, având în vedere că prototipul este deja în teste. Deși puternic camuflat, acesta seamănă izbitor cu Renault Twingo E-Tech, sugerând că Dacia va face doar modificări minore asupra designului Renault.

Imaginile arată că varianta Dacia va renunța la protecțiile negre din jurul hayonului. În același timp, partea frontală și cea din spate vor fi semnificativ diferite. Fără îndoială, designul Dacia nu va avea nimic din aspectul „drăgălaș” al lui Twingo. Este de așteptat un limbaj de design inspirat din ADN-ul Duster/Bigster, cu un aspect mai robust și mai „pătrățos”, deja vizibil în partea frontală.

Fotografii au reușit să surprindă și o imagine prin geamul lateral, dezvăluind parțial bordul și volanul cu sigla Dacia. Aceasta indică faptul că înlocuitorul Spring EV va adopta un interior similar cu cel al Renault Twingo E-Tech, dar adaptat identității Dacia.

Producătorul român va poziționa prețul succesorului Spring EV foarte competitiv, având în vedere că Renault Twingo E-Tech pornește de la 19.490 de euro. Estimările indică un preț sub 18.000 de euro pentru modelul Dacia, menținându-l ca unul dintre cele mai accesibile vehicule electrice de pe piață. Astfel, va fi mai ieftin chiar și decât unele modele chinezești, precum BYD Dolphin Surf, care începe de la 18.990 de euro în anumite piețe europene.

Se așteaptă ca bateria să aibă o capacitate de 27,4 kWh, similară cu cea a actualului Spring EV, suficientă pentru o autonomie de aproximativ 240 km. Aceasta depășește autonomia actualului Spring (140 mile / 225 km), sugerând o eficiență îmbunătățită. Totuși, Twingo E-Tech oferă aproximativ 163 de mile (263 km) cu o baterie de dimensiuni similare.

Deși Dacia ar putea crește autonomia prin utilizarea unei baterii mai mari, nu trebuie uitat accentul pus pe accesibilitate, care a contribuit la succesul brandului. Deocamdată, nu este clar dacă noul model electric Dacia va include funcția Vehicle-to-Load (V2L), precum Twingo. Având în vedere filosofia mărcii, este puțin probabil, mai scrie sursa citată.