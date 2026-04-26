Cum va fi vremea în minivacanţa de 1 mai. ANM: Temperaturi sub normele perioadei, iar în mai multe regiuni plouă

Meteorologii anunţă o vreme capricioasă pentru sfârşitul săptămânii viitoare, când românii vor avea minivacanţa de 1 mai, care începe vineri. "Din păcate, din nou o vreme destul de capricioasă. Cu intervale cu ploi în centru, sudul, estul teritoriului şi cu temperaturi sub normele climatologice", a transmis Mihai Timu, meteorolog ANM, la Antena 3 CNN.

Specialiştii prognozează o vreme mai rece în minivacanţa de 1 mai decât în acest weekend, când, în Bucureşti de exemplu, se ating temperaturi de vară, de 25 de grade Celsius. "Pentru perioada 30 aprilie - 3 mai, din păcate, din nou o vreme destul de capricioasă. Cu intervale cu ploi în centru, sudul, estul teritoriului şi cu temperaturi sub normele climatologice", a spus meteorologul ANM.

Iar duminică, 26 aprilie, un cod galben este valabil de la ora 09:00 la 21:00, când vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după orele amiezii și în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

De asemenea, un cod portocaliu va afecta duminică până la ora 18.00 județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

"Astăzi, în nordul, în centru şi în N-E ţării, va tranzita un front atmosferic rece. Temeperaturile vor mai scăzute în acele zone. În nordul Moldovei, nu vor fi mai mult de 12 grade Celsius. Dar în partea de sud a ţării, în Câmpia Română, inclusiv Capitala, aici vor fi astăzi temperaturi de vară, vom atinge 25 de grade. Dar avem şi o vreme vântoasă. Vom avea intensificări ale vântului în toate regiunile. Este un cod galben până duminică seară, în acest sens, cu viteze ale vântului de 50-70 km/h.

După ora 12.00 vom avea şi coduri portocalii de vânt puternic, în zona joasă din Moldova, până la 18.00. Vor fi rafale de 70-90 km/h.

Apoi, până marţi va fi o vreme în general frumoasă şi din nou cu valori termice în creştere", a mai afirmat Mihai Timu, meteorolog ANM, la Antena 3 CNN.