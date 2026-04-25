Avertizări ANM: Coduri galben și portocaliu de vânt puternic în toată țara. În zonele montane înalte, rafalele ajung la 120 de km/oră

Un cod galben va fi valabil duminică, de la ora 09:00 la 21:00, când vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după orele amiezii și în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

Un cod portocaliu va afecta duminică până la ora 18.00 județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

Un alt cod portocaliu va afecta până la ora 20.00 județele Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași, unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

În Carpații Orientali, Meridionali și în Munții Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h, aici codul prtocaliu fiind valabil duminică până la ora 21.00.

De duminică seară până luni la ora 2.00, un cod galben de vânt va fi în vigoare pentru Carpații Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

Tot până atunci, un cod portocaliu va viza Carpații Meridionali, unde la altitudini mai mari de 1600 m, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h.