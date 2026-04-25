Ciucu anunţă că va modifica Programul "Străzi deschise", iar concertele nu vor mai fi permise: Fac bani mulți pe timpanele oamenilor

Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a anunţat, sâmbătă, că va face modificări în abordarea viitoarelor ediţii ale Programului "Străzi deschise". "Nu vom mai aviza concertele privaților care fac bani mulți pe timpanele oamenilor din zona Kiseleff (acum mai avem doua deja avizate, până sa ma intereseaz eu de procesul de avizare)", a afirmat Ciucu. Cea de-a șasea ediție a proiectului "Străzi Deschise - București" se deschide, sâmbătă, 25 aprilie, iar timp de 25 de weekenduri Calea Victoriei și, în premieră anul acesta, Strada Ion Brezoianu devin spații pietonale, animate de spectacole, concerte, activități sportive și surprize pentru toate vârstele.

În program se regăsesc spectacole de teatru și dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, flashmob-uri, activități sportive și proiecte dezvoltate împreună cu instituții culturale, artiști independenți și organizații locale.

Pe lângă distracție, programul va include dezbateri și întâlniri pe teme de cultură, arhitectură, urbanism și societate civilă.

Fiecare sfârșit de săptămână va avea propria temă inspirată de oraș: regenerare urbană, ecologie, patrimoniu, mobilitate, relația dintre oameni și spațiul public.

Ciucu nu mai avizează concerte

Ciucu anunţă că nu va mai aviza concertele, astfel încât "programul va fi mai liniștit, cu mai puțini decibeli în edițiile viitoare. Mai multă relaxare, plimbare și mai puține boxe".

"Programul "Străzi deschise" va continua și în acest an. Dar vor fi câteva modificări în abordare. În primul rand, programul va fi mai liniștit, cu mai puțini decibeli în edițiile viitoare. Mai multă relaxare, plimbare și mai puține boxe.

Vom aborda și alte străzi în afară de Calea Victoriei, pe măsură ce le vom pune la punct. De exemplu, astazi vă invităm să vă plimbați și pe una dintre cele mai interesante străzi din București, str. Ion Brezoianu.

Străzile pe care vă vom invita să le luați la pas, liniștiți, fără să fiți agresați de zgomotul motoarelor și de noxele eșapamentelor nu vor fi mereu același. Vă invit să le cunoașteți și fără aglomerația auto de peste săptămână și, de ce nu, să vi le imaginați refăcute cu pavaj, mai vezi, mai curate. Pentru că într-acolo ne îndreptăm. Vom avea străzi deschise pietonilor în weekend și pe malul Dâmboviței.

Nu vom mai aviza concertele privaților care fac bani mulți pe timpanele oamenilor din zona Kiseleff (acum mai avem doua deja avizate, până sa ma intereseaz eu de procesul de avizare).

Și, nu în ultimul rând, când vom aborda o nouă stradă, vom cauta soluții alternative de parcare pentru locuitorii din zonă", a transmis Ciucu.

Restricții de trafic în București, până în octombrie, în fiecare weekend

Vor fi restricții de circulație pentru șoferi, în centrul Capitalei, de sâmbătă, 25 aprilie, până pe 11 octombrie, între orele 09:00 - 22:00, în zilele de sâmbătă și duminică, pentru organizarea evenimentului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, în perioada 25 aprilie - 11 octombrie, între orele 09:00 - 22:00, doar în zilele de sâmbătă și duminică, cu excepția zilelor de 26 aprilie (între 08:30 - 15:30), 10 mai (între 09:00 - 14:00), 13 iunie (între 17:00 - 19:00), 14 iunie (între 10:00 - 13:00), 27 iunie (între 16:30 - 18:00), 30 august (între 07:00 - 14:00), 20 septembrie (între 07:00 - 13:00), 26 sau 27 septembrie, 10 și 11 octombrie, Primăria Municipiului București, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”, pe următoarele zone:

Calea Victoriei, segmentul de drum cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții;

Str. Ion Brezoianu, segmentul de drum cuprins între Str. Lipscani și Str. Valter Mărăcineanu;

Str. Valter Mărăcineanu, segmentul de drum cuprins între Str. Ion Brezoianu și Calea Victoriei.