Restricții de trafic în București, până în octombrie, în fiecare weekend. Calea Victoriei și Ion Brezoianu devin pietonale, de mâine

2 minute de citit Publicat la 16:37 24 Apr 2026 Modificat la 16:37 24 Apr 2026

Calea Victoriei pietonală, în zona Piața Amzei, în cadrul programului Străzi Deschise. Sursa foto: Facebook/ Străzi Deschise București

Vor fi restricții de circulație pentru șoferi, în centrul Capitalei, de sâmbătă, 25 aprilie, până pe 11 octombrie, între orele 09:00 - 22:00, în zilele de sâmbătă și duminică, pentru organizarea evenimentului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, în perioada 25 aprilie - 11 octombrie, între orele 09:00 - 22:00, doar în zilele de sâmbătă și duminică, cu excepția zilelor de 26 aprilie (între 08:30 - 15:30), 10 mai (între 09:00 - 14:00), 13 iunie (între 17:00 - 19:00), 14 iunie (între 10:00 - 13:00), 27 iunie (între 16:30 - 18:00), 30 august (între 07:00 - 14:00), 20 septembrie (între 07:00 - 13:00), 26 sau 27 septembrie, 10 și 11 octombrie, Primăria Municipiului București, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”, pe următoarele zone:

Calea Victoriei, segmentul de drum cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții;

Str. Ion Brezoianu, segmentul de drum cuprins între Str. Lipscani și Str. Valter Mărăcineanu;

Str. Valter Mărăcineanu, segmentul de drum cuprins între Str. Ion Brezoianu și Calea Victoriei.

Restricțiile de trafic sunt valabile și pentru biciclete și trotinete

Traficul rutier va fi restricționat atât pentru conducătorii de autovehicule, cât și pentru bicicliști și utilizatori de trotinete.

Pe aceste tronsoane se vor desfășura activități dedicate publicului larg, și anume miniconcerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto.

Pe durata restricțiilor instituite se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu Bd. Dacia, Str. C.A. Rosetti, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta.

De asemenea, se va permite traversul pe Str. Ion Brezoianu, la intersecțiile cu Str. Domnița Anastasia și Bd. Regina Elisabeta, iar traversul pe Str. Valter Mărăcineanu se va permite la intersecția cu Str. Ion Câmpineanu.

Perimetrele restricționate vor fi împrejmuite corespunzător, astfel încât, în zonele de travers auto, pietonii să fie direcționați către trotuare, respectiv treceri pentru pietoni.

Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum și către unitățile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricțiilor, sub supravegherea autorităților îndreptățite.

Rute alternative pentru șoferii din București

Ca rute alternative se recomandă:

Piața Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Romană - Bd. Gheorghe Magheru - Bd. Nicolae Bălcescu - Piața Universității - Bd. I.C. Brătianu - Piața Unirii - Splaiul Independenței;

Piața Victoriei - Str. Buzești - Str. Berzei.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier și de prevenire a accidentelor de circulație.

Totodată, solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pietonilor li se recomandă să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenția de a traversa.