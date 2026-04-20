Calea Victoriei și o altă arteră importantă devin pietonale, din acest weekend. Programul și traseul „Străzi Deschise - București” 2026

Publicat la 12:40 20 Apr 2026 Modificat la 12:40 20 Apr 2026

Calea Victoriei din București, pietonală în cadrul evenimentului Străzi Deschise. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: PMB

Programul „Străzi deschise – București” revine începând cu weekendul 25–26 aprilie 2026, când principale artere din Capitală vor fi transformate din nou în spații pietonale dedicate relaxării și evenimentelor culturale. Proiectul ajunge la cea de-a șasea ediție și se va desfășura până pe 11 octombrie, timp de 25 de weekenduri consecutive.

Potrivit Primăriei Municipiului București, în fiecare sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00, Calea Victoriei devine pietonală, iar în premieră, anul acesta, traseul este extins și pe strada Ion Brezoianu.

Calea Victoriei și strada Ion Brezoianu devin zone pietonale

Pe toată durata programului, cele două artere vor fi închise circulației auto și transformate în spații pentru plimbări, socializare și activități în aer liber. Bucureștenii și turiștii vor putea participa la spectacole de teatru și dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, activități sportive și dezbateri publice.

O noutate a ediției din acest an este faptul că fiecare dintre cele 25 de weekenduri va avea o temă distinctă, inspirată de dezvoltarea orașului – de la ecologie și mobilitate urbană până la patrimoniu sau regenerare urbană.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat că evenimentul este gândit pentru toate vârstele și încurajează locuitorii să redescopere orașul fără mașină, într-un cadru prietenos și comunitar. Totodată, în acest an vor fi organizate și dezbateri publice pe teme de interes urban.

Programul primului weekend „Străzi deschise – București”: 25–26 aprilie 2026

Prima ediție din acest an are tema „Orașul construit împreună” și propune activități și discuții despre implicarea comunității în dezvoltarea Bucureștiului.

Pe parcursul ambelor zile, în Piața Revoluției va fi organizată o expoziție de urbanism participativ.

Sâmbătă, 25 aprilie

Programul include o varietate de evenimente pentru toate vârstele:

parada personajelor organizată de Opera Comică pentru Copii

ateliere creative (zmee, marionete, reciclare) pe strada Ion Brezoianu

spectacole pentru copii și parade (bubble parade, magie, marionete)

tururi ghidate despre istoria Căii Victoriei

dezbaterea „București Metropolitan: Viziune sau iluzie?”

concerte și momente artistice, inclusiv spectacolul „Zaraza” și concertul Robin and The Backstabbers

activități sportive în Piața Revoluției și pictură în aer liber

Duminică, 26 aprilie

Activitățile continuă cu:

ateliere pentru copii și spectacole de marionete

momente de magie și improvizație

ateliere de lectură și știință distractivă

evenimente artistice și dans, inclusiv „Noaptea dansului”

activități creative și educative în mai multe puncte de pe traseu

Traseu și restricții de circulație

Calea Victoriei va fi pietonală pe segmentul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, fără a fi afectate intersecțiile importante, unde traversarea va rămâne permisă.

Strada Ion Brezoianu va fi închisă traficului între Lipscani și strada Valter Mărăcineanu, iar zona pietonală va continua până la Calea Victoriei.

Circulația auto va fi reluată pe timpul nopții, între orele 23:00 și 09:00. Pentru siguranța participanților, pistele de biciclete de pe aceste artere vor fi, de asemenea, închise în intervalul evenimentului.

Peste un milion de participanți, așteptați și anul acesta

„Străzi deschise – București” este considerat cel mai amplu proiect cultural al Capitalei, atrăgând anual peste un milion de participanți. Autoritățile estimează că numărul acestora ar putea fi și mai mare în 2026.

Lansat în 2022, programul a contribuit la revitalizarea Căii Victoriei și la dezvoltarea turismului urban, oferind un spațiu în care cultura, comunitatea și orașul interacționează direct.

Un studiu realizat în 2025 de Academia de Studii Economice arată că 78% dintre participanți consideră că evenimentul le îmbunătățește calitatea vieții, iar peste 80% spun că acesta contribuie la o imagine mai europeană a Bucureștiului.

Proiectul a fost premiat cu distincția GOLD la Community Index 2025, la categoria „Orașe sustenabile”, fiind recunoscut drept una dintre cele mai relevante inițiative urbane din România.