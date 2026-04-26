NASA riscă să ajungă pe Lună după chinezi, din cauza unor costume spațiale care nu sunt gata

NASA riscă să piardă cursa cu China pentru întoarcerea pe Lună din cauza unor costume spațiale care nu sunt gata. Un audit al Biroului Inspectorului General al agenției avertizează că întârzierile la costumele de nouă generație, furnizate de Axiom Space – singurul contractor rămas în cursă – ar putea împinge aselenizările din programul Artemis de la 2028 la 2031. Iar dacă acest scenariu se confirmă, China, care vizează o aselenizare înainte de 2030, ar putea ajunge prima, scrie Live Science.

Noul raport al Biroului Inspectorului General al NASA (OIG) a constatat că întârzierile în proiectare și testare, în linie cu mediile istorice recente, înseamnă că demonstrațiile costumelor spațiale Artemis, furnizate de contractorul privat Axiom Space, nu vor avea loc până în 2031. NASA ar trebui să trimită oameni pe Lună în 2028.

Iar agenția spațială nu poate desfășura misiunile planificate fără costume lunare noi. Costumele Apollo, vechi de peste 50 de ani, nu mai sunt adecvate, iar actualele costume folosite pe Stația Spațială Internațională (ISS) necesită, la rândul lor, o reproiectare majoră, deoarece prezintă „riscuri semnificative de siguranță”, potrivit raportului.

OIG a constatat că strategia de achiziție a NASA a îngreunat succesul furnizorilor de costume spațiale, iar calendarul stabilit era excesiv de optimist.

„Am constatat că termenele inițiale pentru demonstrații erau excesiv de optimiste și nerealiste”, a declarat Deanna Lee, directoare adjunctă de audit în cadrul Biroului Inspectorului General al NASA, într-un comunicat video. „De fapt, ambele costume au o întârziere de cel puțin un an și jumătate.”

Acest lucru va duce, cel mai probabil, la amânarea viitoarelor misiuni lunare. „Deși NASA ia măsuri proactive pentru a facilita succesul Axiom, s-ar putea să fie nevoită să ajusteze semnificativ calendarul Artemis dacă Axiom nu poate răspunde nevoilor agenției”, a adăugat ea.

Axiom Space este în prezent singurul furnizor de costume spațiale al NASA. Jonathan Cirtain, directorul general al Axiom Space, a declarat că firma salută analiza și este dedicată livrării la timp a costumelor spațiale de nouă generație.

„Ne concentrăm pe livrarea unui costum spațial sigur și performant, care să le permită astronauților americani să revină pe suprafața lunară și să o exploreze în 2028”, a declarat Cirtain pentru Live Science.

NASA are în plan două misiuni cu echipaj uman pentru 2028, Artemis IV și Artemis V. Programul Artemis acumulează deja întârzieri și depășiri de buget – NASA planificase inițial să revină pe Lună până acum. Pe de altă parte, agenția a demonstrat că este încă capabilă să trimită oameni într-o călătorie în jurul Lunii, prin misiunea istorică Artemis II.

De ce are NASA nevoie de costume spațiale noi

NASA încearcă să achiziționeze costume spațiale noi din 2007. Aceste eforturi au inclus mai multe încercări interne și colaborări separate cu contractori externi. În 2022, NASA a acordat contracte în valoare de peste trei miliarde de dolari către Axiom Space și Collins Aerospace pentru dezvoltarea unor costume pe care agenția le-ar fi închiriat apoi pentru misiuni.

În 2024, Collins s-a retras din contractul pentru costume spațiale, NASA invocând incapacitatea firmei de a respecta calendarul convenit. Astfel, NASA a rămas dependentă de Axiom pentru producerea a două tipuri noi de costume – unul pentru ISS și altul pentru aselenizări.

Noile costume Artemis trebuie să comunice cu diverse sisteme ale programului, inclusiv cu Sistemul de Aselenizare cu Echipaj Uman (Human Landing System), contractat către SpaceX și Blue Origin, care se confruntă, la rândul său, cu întârzieri și riscuri de siguranță pentru echipaj.

Costumele misiunilor Apollo aveau diverse modificări care le făceau adecvate pentru suprafața lunară, inclusiv mănuși și cizme de protecție împotriva rocilor ascuțite și a prafului.

Însă acele costume din era Apollo erau fabricate pe măsura fiecărui astronaut, sunt depășite tehnologic și nu au fost concepute pentru durabilitate pe termen lung, ceea ce le face inutilizabile pentru astronauții Artemis, potrivit raportului.

Costumele Extravehicular Mobility Unit (EMU), folosite de NASA pentru activitățile extravehiculare pe ISS, au fost, la rândul lor, proiectate pentru programul navetei spațiale. Aceste costume au fost folosite în peste 200 de ieșiri în spațiu, dar nu au beneficiat de o reproiectare majoră în ultimii 20 de ani. Au, de asemenea, defecte de proiectare, precum infiltrații de apă în cască și probleme de reglare termică.

Raportul notează că, în cazul în care Axiom nu își poate îndeplini obligația de a produce costume noi, astronauții ar putea fi nevoiți să folosească în continuare costumele EMU „problematice” până la finalul duratei de viață a ISS, programat pentru 2030.

NASA ar putea începe oricând să accepte oferte de la alți contractori pentru costume spațiale, raportul menționând că mai multe companii dezvoltă astfel de capabilități care ar putea concura cu Axiom, inclusiv SpaceX. Însă, deocamdată, oficialii NASA nu cred că această variantă ar fi de ajutor, potrivit raportului.

Între timp, agenția identifică potențiale probleme în lanțul de aprovizionare, intensifică testarea costumelor spațiale și colaborează mai larg cu alte agenții guvernamentale.

Miza geopolitică a întârzierii este mare. Dacă NASA nu va avea costumele gata până în 2031, China ar putea trimite oameni pe Lună înaintea Statelor Unite. Ambele țări plănuiesc să stabilească o prezență permanentă la Polul Sud lunar, ca parte a unei noi curse spațiale, iar China vizează o aselenizare înainte de 2030. Cu toate acestea, administratorul NASA, Jared Isaacman, rămâne încrezător.

„Sunt convins că atunci când NASA va fi pregătită să aselenizeze în 2028, astronauții noștri vor purta costume Axiom”, a scris Isaacman luni pe platforma X.