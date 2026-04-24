Beijingul va bloca investițiile SUA în companiile tehnologice chineze după ce Meta a achiziționat sistemul AI avansat Manus

Regulatorii chinezi plănuiesc să restricționeze firmele de tehnologie, inclusiv unele dintre cele mai importante startupuri de inteligență artificială din țară, de la acceptarea capitalului american fără aprobarea guvernului, ca parte a răspunsului mai amplu al Beijingului la achiziția controversată a startupului Manus de către Meta, potrivit Bloomberg.

Agenții precum Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă le-au transmis în ultimele săptămâni mai multor companii private că ar trebui să respingă capitalul provenit din SUA în runde de finanțare, cu excepția cazului în care există o aprobare explicită, potrivit unor surse familiarizate cu situația. Moonshot AI, care ia în considerare o ofertă publică inițială (IPO), s-a numărat printre companiile care au primit această îndrumare din partea puternicului organism de planificare de stat, a declarat o sursă. Startupul chinez StepFun a primit instrucțiuni similare, a spus o altă persoană.

Regulatorii au decis, de asemenea, restricții similare pentru ByteDance Ltd., proprietarul TikTok și cel mai valoros startup din țară, au spus sursele. Aceștia nu vor ca firma cu sediul în Beijing — care operează și unul dintre cele mai populare chatboturi AI din China — să aprobe vânzări secundare de acțiuni către investitori americani fără aprobarea guvernului, a precizat una dintre persoane.

Obiectivul general al acestor noi restricții este de a împiedica investitorii americani să preia participații în sectoare sensibile unde securitatea națională este o prioritate, au spus sursele. Măsura, raportată anterior, își are originea în achiziția Manus, în valoare de 2 miliarde de dolari, la începutul acestui an, care a declanșat o anchetă a Beijingului privind investițiile străine ilegale și exporturile de tehnologie, la scurt timp după anunțul din decembrie. Inițial, tranzacția a fost considerată un model pentru startupurile cu ambiții globale, însă criticii au deplâns ulterior pierderea unei tehnologii AI valoroase în favoarea unui rival geopolitic.

Comisia, o agenție de planificare de stat cu puteri largi de elaborare a politicilor, conduce acum o investigație multi-instituțională, care include și Ministerul Comerțului, asupra tranzacției și a consecințelor sale, au spus sursele.

Sectorul tehnologic chinez riscă izolarea

Noile restricții riscă să izoleze și mai mult sectorul tehnologic chinez, aflat în redresare, de capitalul de risc care l-a susținut timp de două decenii, provenit în mare parte din fonduri de pensii și fonduri de investiții americane. Măsura vine după decizia Beijingului de a restricționa așa-numitele „red chips” — companii chineze înregistrate în străinătate — de la listări inițiale la bursă în Hong Kong, ceea ce amenință un model folosit de zeci de ani pentru atragerea capitalului străin.

Cele două măsuri indică faptul că autoritățile sunt îngrijorate de scurgerea tehnologiilor dezvoltate în China către străinătate, pe măsură ce startupurile și companiile locale explorează oportunități internaționale. În urma achiziției Manus, mai mulți academicieni au criticat pierderea unui activ valoros în favoarea SUA, iar alții au avertizat că tranzacția ar putea încuraja și alte startupuri să urmeze același drum.

Washingtonul a impus la rândul său restricții asupra investițiilor în anumite sectoare tehnologice chineze, de teama că acestea ar putea sprijini dezvoltarea militară sau economică a Chinei. În 2025, au intrat în vigoare reguli americane menite să limiteze investițiile în companii chineze din domeniul semiconductorilor, calculului cuantic și inteligenței artificiale.

Totuși, Beijingul a încurajat ani la rând firmele sale de top să caute parteneriate și finanțare în străinătate, inclusiv din SUA, recunoscând necesitatea de a dezvolta actori competitivi la nivel global în domenii precum vehiculele electrice sau electronica. În același timp, investitorii globali au început să-și reevalueze expunerea pe China, tendință accelerată de succesul exploziv al startupului AI DeepSeek în 2025.

În centrul dezbaterii de după tranzacția Manus s-a aflat modul în care startupul s-a restructurat pentru a permite vânzarea către o companie străină înainte de orice analiză de reglementare în Beijing.

Manus era o companie înregistrată în Singapore, dar fondatorii săi erau din China. Lansată în martie 2025, Manus este un agent AI general capabil să automatizeze sarcini complexe, de la analiza indicelui S&P 500 până la redactarea de prezentări de vânzări. O lună mai târziu, compania-mamă Butterfly Effect a atras 75 de milioane de dolari într-o rundă condusă de Benchmark, evaluând startupul la 500 de milioane de dolari. Investiția a declanșat o anchetă a Trezoreriei SUA privind posibile încălcări ale restricțiilor asupra investițiilor în tehnologii sensibile.

În iulie, Manus și-a relocat personalul din China în Singapore, reducând zeci de posturi. Meta a anunțat achiziția în decembrie, după ce Manus a depășit 100 de milioane de dolari venit anualizat.

Rămâne neclar ce alte măsuri va lua Beijingul după finalizarea investigației. Cofondatorii Manus, Xiao Hong și Ji Yichao, au fost anterior împiedicați să părăsească China, potrivit Financial Times.

Modelele lingvistice de mari dimensiuni rămân unele dintre cele mai căutate ținte de investiții.

Moonshot, cu sediul în Beijing, încearcă să atragă până la 1 miliard de dolari într-o rundă extinsă de finanțare care ar evalua compania la aproximativ 18 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg News.

Rivala sa din Shanghai, StepFun, care ia în considerare o listare de 500 de milioane de dolari la Hong Kong, își restructurează entitățile externe și își mută capitalul în țară pentru a respecta cerințele de reglementare, au spus sursele. Procesul, care ar putea dura luni și implica efecte fiscale semnificative, vine pe fondul înăspririi controlului asupra așa-numitelor companii „red-chip”.

ByteDance este cea mai proeminentă companie privată din China, în mare parte datorită succesului aplicației video TikTok. Compania-mamă a fost nevoită să vândă o participație majoritară în operațiunile TikTok din SUA, după ani de dispute cu guvernul american.