China le interzice fondatorilor Manus să părăsească țara, după ce Meta a achiziționat startup-ul AI și analizează tranzacția

<1 minut de citit Publicat la 23:45 26 Mar 2026 Modificat la 23:45 26 Mar 2026

Meta a anunțat în decembrie că va achiziționa Manus pentru a-și accelera dezvoltarea în domeniul inteligenței artificiale. sursa foto: Getty

China l-a împiedicat pe șeful unui startup de inteligență artificială să părăsească țara, după ce compania a fost achiziționată de Meta. Astfel, directorul general al Manus, Xiao Hong, și directorul științific, Ji Yichao, au fost informați că nu pot părăsi China cât timp autoritățile de reglementare analizează achiziția, scrie Euronews.

Meta a anunțat în decembrie că va achiziționa Manus pentru a-și accelera dezvoltarea în domeniul inteligenței artificiale. Manus a intrat fulgerător în sfera tehnologică atunci când a prezentat ceea ce a numit „prima inteligență artificială complet autonomă din lume”.

Compania a fost catalogată drept noul DeepSeek al Chinei și a susținut că agentul său AI poate cumpăra proprietăți, programa jocuri video, analiza acțiuni și planifica itinerarii de călătorie.

Creatorul Manus a declarat într-un videoclip, anul trecut, că este mai mult decât „doar un alt chatbot sau flux de lucru automatizat... Este un agent complet autonom”.

La scurt timp după ce achiziția a fost anunțată în decembrie, Ministerul Comerțului din China a declarat că va investiga dacă tranzacția respectă legislația și reglementările locale.

Hong a declarat că această mutare va permite companiei să „construiască pe o fundație mai solidă și mai sustenabilă, fără a schimba modul în care funcționează Manus sau cum sunt luate deciziile”.