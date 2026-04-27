Lovitură pentru samsari: Se plafonează numărul de mașini second-hand pe care le poți aduce în țară. Statul va încasa mai mulți bani

Ministerul Mediului pregătește un nou set de reguli care vizează limitarea importurilor de mașini second-hand vechi în România. Măsura este motivată de faptul că parcul auto național a îmbătrânit, iar numărul vehiculelor uzate aduse din străinătate depășește cu mult numărul mașinilor noi cumpărate prin programele de stimulare.

Proiectul Ministerului Mediului prevede că persoanele fizice vor mai putea importa și înmatricula cel mult două mașini pe an. Măsura este menită să îi blocheze pe samsari și să combată comerțul ilegal, lăsând loc doar pentru achizițiile personale sau de familie.

Veronica Drugan, reprezentant firmă auto second-hand: Dacă ne raportăm la maşinile vechi de 25-30 de ani, sunt de acord cu aceasta masură. Dar cele înmatriculate în România nu ar trebui casate, decât dacă li se despăgubesc oamenilor prin proiectul Rabla, toată lumea ştie ca proiectul Rabla întarzie foarte mult plățile.

Proiectul vine la solicitarea firmelor autorizate din domeniu, care au cerut reguli mult mai stricte pentru a elimina concurența neloială a intermediarilor neautorizați. Reprezentanții industriei auto susțin că aceste schimbări sunt necesare pentru a aduce România mai aproape de standardele europene, însă avertizează că măsurile trebuie implementate gradual, pentru a nu afecta populația cu venituri reduse, care depinde în continuare de piața auto second-hand.

Iulian Bălteanu, dealer auto: Limitându-i pe ei, ei tot pot să comercializeze 3-4 mașini pe an, că e soțul, soția... clienții vor fi mai mulți pentru noi parcurile, statul va încasa mai multe taxe și impozite de la noi.

Andrei Stănescu, dealer auto: Este destul de realizabilă, încurajând să se plăteasca tot mai multe taxe în țară și să își cumpere mașini de la noi, să avem o piață cât mai are și mai accesibilă pentru toata lumea, la fel ca în Occident.

În plus, autoritățile analizează introducerea unor criterii tehnice mai stricte privind normele de poluare, astfel încât vehiculele cu standarde sub Euro 5 să fie descurajate sau chiar interzise la înmatriculare. Oficialii spun că măsura ar contribui direct la reducerea emisiilor și la îmbunătățirea calității aerului în marile orașe.

Proiectul se află în prezent în fază de consultare publică, iar forma finală ar putea fi adoptată în cursul acestui an.