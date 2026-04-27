Proba poligonului ar putea deveni din nou obligatorie pentru obținerea permisului de conducere

Există posibilitatea ca proba în poligon să fie reintrodusă în examenul pentru permisul auto categoria B, însă măsura nu este încă definitivă. Un proiect aflat în analiză propune ca evaluarea practică să fie împărțită în două etape distincte, potrivit Profit.

Astfel, candidații ar putea fi obligați să susțină mai întâi o probă tehnică într-un spațiu special amenajat, iar doar cei care o promovează ar urma să ajungă la examenul în trafic, pe drumurile publice.

În cadrul acestei etape din poligon, viitorii șoferi ar trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, precum plecarea din rampă, mersul înapoi, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns.

Propunerea vine pe fondul unor statistici îngrijorătoare. Datele Poliției Rutiere și evaluările internaționale, inclusiv cele din raportul ETSC PIN, arată că România se află constant printre țările europene cu cele mai multe decese rutiere raportate la populație. O parte importantă dintre accidente implică șoferi cu experiență redusă, de până în doi ani.

În prezent, examenul practic se desfășoară exclusiv în trafic, fără o etapă inițială în care să fie testate, în condiții controlate, abilitățile tehnice esențiale. Autorii proiectului susțin că această abordare nu permite o evaluare unitară a unor manevre importante și că, în lipsa unei verificări clare, unii candidați ajung să conducă fără să demonstreze că stăpânesc corect mașina.

Prin urmare, inițiativa legislativă propune revenirea la proba din poligon, ca etapă obligatorie, înaintea celei în trafic. Modelul nu este unul nou la nivel european. În mai multe state, precum Germania, Polonia, Italia sau Ungaria, testarea în mediu controlat face parte în continuare din procesul de obținere a permisului.

Dacă proiectul va fi adoptat, noile reguli ar putea intra în vigoare la aproximativ șase luni de la promulgare.