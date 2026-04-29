Ce se întâmplă dacă circuli cu trusa medicală auto desfăcută sau expirată. Amenzi din Codul Rutier în 2026

Publicat la 15:22 29 Apr 2026

Circulația cu trusa medicală auto expirată sau neconformă poate aduce șoferilor sancțiuni serioase în 2026, chiar dacă aceasta există fizic în mașină. Conform Codului Rutier în vigoare, trusa de prim ajutor face parte din echipamentele obligatorii, iar lipsa, expirarea sau neconformitatea acesteia este tratată similar și sancționată ca atare.

Când expiră trusa medicală auto

Trusa medicală auto are o perioadă de valabilitate limitată, stabilită de producător, care în practică este de regulă între 2 și 5 ani, în funcție de componentele sterile din interior.

După această perioadă, materialele nu mai sunt considerate sigure pentru utilizare, iar trusa nu mai respectă condițiile legale. De asemenea, legislația cere ca trusa să fie omologată și completă, conform standardelor stabilite de autorități.

Așadar, simpla prezență a trusei în portbagaj nu este suficientă: aceasta trebuie să fie în termen de valabilitate și în stare corespunzătoare.

Ce trebuie să conțină trusa sanitară din mașină

Trusa medicală din mașină trebuie să fie echipată cu articole de prim ajutor în caz de accidentare precum: soluție dezinfectantă, bandaje, plasturi, medicamente de bază și alte obiecte utile pentru tratarea rănilor minore, cum ar fi vata medicinală, mănușile de unică folosință sau banda adezivă.

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr. 623 din 14 septembrie 1999, trusa medicală auto trebuie să conțină și un dispozitiv intermediar de respirație gură la gură cu valvă unidirecțională sau filtru, dar și ace de siguranță și folie de supraviețuire izotermă. Cutia trusei sanitare auto trebuie să fie rigidă, realizată din material plastic rezistent la șoc.

Opțional, trusa sanitară auto mai poate conţine şi alte dispozitive medicale, cum ar fi: folia termoizolantă, dispozitiv care asigură o soluţie modernă de conservare a energiei corpului omenesc aflat în situaţii grave.

Mai este conformă după desigilare?

O problemă frecventă este trusa medicală desfăcută. Deși legea nu interzice explicit desigilarea, în practică o trusă deschisă poate deveni neconformă dacă lipsesc componente sau dacă nu mai este completă și sterilă.

Autoritățile consideră că o trusă incompletă sau deteriorată este echivalentă cu lipsa acesteia.

Prin urmare, dacă ai folosit conținutul sau dacă sigiliul este rupt și lipsesc elemente, riști sancțiuni la un control rutier. Recomandarea este ca după orice utilizare să înlocuiești imediat trusa sau să o completezi cu una nouă, omologată.

Amenda pentru șoferii care circulă cu trusa medicală desfacută sau expirată

În 2026, sancțiunile pentru lipsa unei truse medicale conforme (inclusiv expirate sau incomplete) sunt încadrate în clasa a II-a de sancțiuni.

Asta înseamnă:

4 sau 5 puncte de amendă

aproximativ între 810 lei și 1.012,5 lei (în funcție de valoarea punctului-amendă)

În prezent valoarea unui punct este de 202,5 lei.

Începând cu 1 iulie 2026, punctul de amendă devine 216,2 lei, dacă nu vor exista și alte modificări legislative. În acest scenariu, sancțiunile vor crește proporțional până la 864,8 respectiv 1.081 lei

Legislația prevede că șoferii pot plăti jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile.