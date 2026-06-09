Ce este cartea verde a mașinii. Obținere, verificare, valabilitate și unde găsești numărul ei

2 minute de citit Publicat la 07:00 09 Iun 2026 Modificat la 07:00 09 Iun 2026

Cartea Verde este un certificat internațional de asigurare care dovedește că vehiculul este asigurat. Sursa foto: Getty Images

Cartea verde este un document important, care atestă existența unei asigurări de răspundere civilă auto valabile în anumite state din afara României și poate fi esențială în cazul unui accident produs peste hotare. Cu toate acestea, mulți români se gândesc la obținerea acestui document doar atunci când plănuiesc o călătorie în afara țării, potrivit baar.ro.

Ce este cartea verde a mașinii și când ai nevoie de ea

Cartea Verde este un certificat internațional de asigurare care dovedește că vehiculul este asigurat pentru răspundere civilă în statele în care documentul este valabil.

Practic, dacă provocați un accident într-o țară acoperită de sistemul Carte Verde, persoanele prejudiciate pot fi despăgubite conform legislației statului respectiv.

Documentul este asociat vehiculului și oferă protecție proprietarului, utilizatorului sau conducătorului auto în timpul deplasărilor internaționale.

Când este obligatorie cartea verde

Pentru șoferii care dețin o poliță RCA valabilă în România, asigurarea Carte Verde este inclusă automat pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru:

Islanda;

Norvegia;

Liechtenstein;

Elveția;

Serbia.

În aceste țări nu este necesară achiziționarea unei polițe suplimentare.

În schimb, dacă intenționați să călătoriți în state precum Turcia, Moldova, Albania, Azerbaidjan sau alte țări din afara spațiului european, trebuie să verificați dacă simbolul țării respective este barat pe documentul Carte Verde. Dacă este tăiat cu „X”, veți avea nevoie de o asigurare suplimentară sau de o asigurare de frontieră cumpărată la intrarea în țara respectivă.

Cum se obține și unde se poate verifica

În majoritatea cazurilor, cartea verde se emite automat odată cu polița RCA.

Șoferii trebuie doar să solicite documentul de la asigurător, dacă acesta nu a fost transmis deja în format fizic sau electronic.

Autenticitatea și valabilitatea acesteia poate fi verificată introducând numărul de înmatriculare și seria de șasiu (VIN) pe platforma oficială Verificare Polițe Carte Verde AIDA sau consultând baza de date a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România.

Unde este valabilă cartea verde

Sistemul Carte Verde funcționează în zeci de state europene și din vecinătatea Europei.

Printre țările în care documentul poate fi valabil se numără:

România;

Bulgaria;

Grecia;

Italia;

Franța;

Germania;

Spania;

Portugalia;

Austria;

Belgia;

Olanda;

Polonia;

Ungaria;

Croația;

Serbia;

Elveția;

Norvegia;

Islanda;

Turcia;

Moldova;

Ucraina;

Maroc;

Tunisia;

Israel.

Atenție însă: valabilitatea exactă depinde de documentul emis de asigurător. O țară este acoperită doar dacă simbolul ei nu este barat pe formularul Carte Verde.

Unde găsești numărul cărții verzi

Numărul cărții verzi este înscris direct pe documentul de asigurare, la rubrica numărul 4 (intitulată „Codul Țării / Codul Asigurătorului / Numărul”). Acesta nu este o simplă serie unică, ci un cod standardizat internațional, format obligatoriu din trei părți (de exemplu: RO - codul companiei - numărul poliței).

Acest număr complet poate fi solicitat la controalele de frontieră, la completarea unei constatări amiabile în străinătate sau pentru identificarea asigurării în caz de accident.

Atunci când călătoriți în afara Uniunii Europene, este recomandat să aveți documentul tipărit pe foaie, deoarece multe state din sistemul Carte Verde nu acceptă formatul electronic pe telefon.