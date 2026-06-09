Peste 1,3 milioane de mașini Jeep din întreaga lume sunt rechemate în service: Există risc de incendiu. Ce modele de SUV sunt vizate

1 minut de citit Publicat la 12:25 09 Iun 2026 Modificat la 12:25 09 Iun 2026

Mașină Jeep Wrangler într-o fabrică auto. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Grupul auto Stellantis a lansat marţi o operaţiune de rechemare la service, care vizează peste 1,3 milioane de SUV-uri Jeep vândute în ultimii ani, în întreaga lume, după ce a identificat un risc de incendiu, din cauza unei conexiuni electrice defectuoase, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat de presă, Stellantis a indicat că va contacta proprietarii acestor vehicule, modele Jeep Wrangler şi Jeep Gladiator, fabricate între 2021 şi 2025, pentru a le cere să contacteze dealerul şi să programeze o inspecţie.

Rechemarea vizează aproape 1,08 milioane de vehicule vândute în SUA, 106.000 în Canada, 23.000 în Mexic şi aproximativ 125.000 de vehicule vândute pe alte pieţe din întreaga lume.

Acţiunea vine la finalul unei investigaţii interne a producătorului, care a stabilit că unele dintre vehiculele vizate "ar putea avea o problemă de conexiune electrică la cablajul pompei de servodirecţie electrohidraulică". Consecinţa este că „în unele cazuri, acest lucru ar putea provoca supraîncălzirea materialelor combustibile, cu riscul aferent de incendiu al vehiculului”.

În aşteptarea examinării stării maşinilor de către mecanici, Stellantis sfătuieşte proprietarii vehiculelor să le parcheze departe de clădiri şi alte vehicule.

Format în 2021 în urma fuziunii dintre grupul francez PSA şi cel italo-american Fiat Chrysler, Stellantis include mărci precum Peugeot, Jeep, Maserati, Fiat şi Opel.