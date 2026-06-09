Un inventator din Vaslui susține că a făcut mașina care „imită mersul pe jos” și care poate să atingă 330 km/ oră într-o secundă

Un inventator din Bârlad spune că a dezvoltat un concept revoluționar de mobilitate FOTO: Facebook/ Rosmarh Rosmarh

Un inventator din Bârlad spune că a dezvoltat un concept revoluționar de mobilitate, care ar putea schimba radical industria auto. Adrian Roșca susține că proiectul lui - „Rosmar H”, o mașină propulsată exclusiv cu aer comprimat - ar putea atinge performanțe la care nu au ajuns până acum mașinile clasice sau cele electrice.

Adrian Roșca, care este și unul dintre cei mai premiați inventatori din județul Vaslui, susține că Rosmar H este o alternativă la sistemele clasice de propulsie, vehiculul fiind conceput să „imite mersul pe jos”, potrivit Vremea Nouă.

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Prototipul a fost montat recent pe un Audi A8 și prezentat în demonstrații organizate la Iași, Bârlad și Focșani. Potrivit inventatorului, videoclipurile publicate pe rețelele sociale au depășit un milion de vizualizări în câteva zile.

Conform explicațiilor oferite de Roșca, sistemul funcționează prin deplasarea liniară a roților pe o tijă de aproximativ 1,4 metri, în locul rotației convenționale. Mișcarea este realizată cu propulsoare cu aer comprimat de până la 360 de bari, care dezvoltă peste 71.000 de newtoni pe fiecare roată.

Inventatorul afirmă că actualul prototip reprezintă doar o etapă de dezvoltare, iar versiunile viitoare vor folosi curse ale roților de aproximativ 20 de centimetri, ceea ce ar permite atingerea unor viteze foarte mari. „Mașina viitorului va imita mersul pe jos, iar impulsul va fi unul liniar, nu rotativ”, spune acesta.

Deși prototipul funcționează în prezent la viteze reduse, Roșca susține că versiunea finală a sistemului Rosmar H ar putea accelera până la 330 km/h într-o secundă, datorită unui mod diferit de transfer al energiei către sistemul de deplasare. Aceste performanțe nu au fost validate independent de instituții sau organisme specializate.

Inventatorul consideră că proiectul ar putea atrage finanțări europene semnificative și compară potențialul său cu cel al companiei dezvoltate de antreprenorul croat Mate Rimac. Potrivit acestuia, România ar putea obține până la un miliard de euro pentru dezvoltarea și industrializarea tehnologiei.

Reprezentanții Centrului de Inventică Rosmar H spun că obiectivul final este construirea unei fabrici la Bârlad pentru producția vehiculelor bazate pe această tehnologie. Susținătorii proiectului estimează că investiția ar putea transforma economia locală și ar putea genera, în timp, până la 50.000 de locuri de muncă.