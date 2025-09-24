„Oamenii o iau razna aici”. Rusia își trimite soldații în Ucraina direct prin conducta de gaze, pentru a depăși apărarea ucraineană

Militarii ruși se deplasează prin conductele de gaz și apă care traversează liniile apărării ucrainene. Colaj foto: Profimedia Images

Recentul atac al armatei ruse asupra orașului Kupiansk a dezvăluit o tactică ofensivă cu totul neobișnuită dar care s-a dovedit de multe ori eficientă: folosirea de trupe de asalt care s-au deplasat în interiorul conductelor subterane de gaz cu scopul de a depăși și a infiltra liniile de apărare ale ucrainenilor, se arată într-o analiză Kyiv Independent.

Ucrainenii au observat ultima oară această tactică la Kupiansk, oraș din Harkiv aflat în apropierea frontului, unde au loc lupte intense: este a treia oară de la începutul invaziei când militarii ruși sunt surprinși târându-se sau deplasându-se prin conducte de apă sau gaze pentru a evita detectarea.

Săptămâna trecută, militarii ruși au folosit o conductă de gaz lângă Kupiansk pentru a traversa râul Oskil și a stabili o poziție care să fie folosită de operatorii de drone. Rușii s-au deplasat prin conducte inclusiv cu ajutorul unor cărucioare improvizate sau trotinete electrice.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat la puțin timp că trupele ruse au folosit o conductă pentru a se deplasa lângă Kupiansk, precizând însă că orașul rămâne sub control ucrainean.

„În zona Kupiansk există mai multe conducte. Trei din patru linii au fost deja avariate și inundate, iar ieșirea celei de-a patra se află sub controlul forțelor de apărare”, se arată în comunicat.

Mărturii ale militarilor ruși din conducte: „Oamenii o iau razna aici”

Această tactică de infiltrare riscă să devină o provocare defensivă majoră pentru Ucraina. În același timp, însă, ea provoacă pierderi mari forțelor ruse: publicația independentă rusă Astra a publicat în luna iulie mărturia video a unui soldat care a descris „haosul” din timpul unei infiltrări a pozițiilor ucrainene, făcute printr-o astfel de conductă.

Deplasarea prin conductă a rușilor a avut loc lângă Sudja, în regiunea Kursk din Federația Rusă, unde ucrainenii reușiseră, anul trecut, să ocupe poziții, în urma unei incursiuni surpriză.

„Zeci de soldați s-au asfixiat, au început să delireze, s-au sinucis sau au murit în atacuri de panică”, a spus militarul rus citat.

„Oamenii o iau razna aici. Unul s-a împușcat. Altul și-a îndreptat spre el țeava mitralierei”.

De asemenea, conform bloggerilor ruși, toți militari ruși care au participat la operațiune (în jur de 600, conform declarațiilor oficiale făcute de șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov) suferă de afecțiuni cronice sau boli pulmonare.

Rușii numesc astfel de infiltrări „acțiuni tactice cu deplasări prin conducte” și continuă să le utilizeze, în ciuda pierderilor mari suferite, a declarat pentru Kyiv Independent Serhii Bratciuk, purtător de cuvânt al armatei ucrainene.

În cazul infiltrării ruse de la Kupiansk, trupele ucrainene au anunțat că au decis să inunde una dintre conducte. „Conducta e acum blocată”, a declarat comandantul armatei ucrainene din regiune, Iuri Fedorenko.

„La dracu', unde naiba suntem băieți? În ce direcție o ia conducta?”

La Sudja, soldații ruși s-au infiltrat printr-o conductă de gaz dezafectată, deplasându-se în acest fel 15 kilometri, ntr-o operațiune menită să-i ia prin surprindere pe soldații ucraineni.

În clipurile publicate pe rețelele sociale, soldații puteau fi auziți în timp ce înjurau și se plângeau de comandanții care i-au trimis în această misiune.

„La dracu', unde naiba suntem, băieți?”, spune unul dintre soldații, în timp ce un altul întreabă în ce direcție „o ia conducta”.

Soldații au parcurs prin conducte în jur de 15 kilometri. Conducta folosită de ei era până recent funcțională și transporta gaze rusești spre Europa. Rușii au stat mai multe zile prin conducte înainte de a-i lua prin surprindere pe ucraineni în apropiere de Sudja.

Primele dovezi ale inflitrărilor prin conductele de apă sau gaze au apărut în ianuarie 2024, în timpul asediului orașului fortăreață Avdiivka, din regiunea Donețk. Aici, rușii au descoperit o secțiune abandonată a unei conducte subterane care trecea pe sub pozițiile ucrainene.

„Cele mai bune contramăsuri sunt aruncarea în aer a conductelor sau inundarea lor”, a spus purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene. „Dar ar fi mult mai bine dacă am coordona această activitate cu autoritățile locale și specialiștii civili care cunosc bine toată această infrastructură”, a adăugat militarul Kievului, care a recunoscut dificultatea mapării întregii rețele de astfel de conducte care traversează teritoriul Ucrainei.