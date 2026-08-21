Un sistem de joasă presiune a lovit Italia cu furtuni puternice. În nordul țării au fost evacuați mai mulți turiști

1 minut de citit Publicat la 13:55 21 Aug 2026 Modificat la 13:59 21 Aug 2026

Un sistem de joasă presiune a lovit Italia cu furtuni puternice. FOTO: Colaj foto Vigili del Fuoco

Al patrulea val de căldură care a afectat Italia în această vară a fost urmat de un sistem de joasă presiune, în nordul şi centrul ţării, însoţit de furtuni puternice care au generat deja mii de fulgere, precipitaţii abundente şi vânt intens.

Mai multe provincii din regiunile Lombardia, Friuli-Veneţia Giulia, Liguria şi Toscana se află sub cod portocaliu de furtuni severe şi precipitaţii intense, care vor afecta, într-o măsură mai mică, şi alte teritorii din nordul şi centrul peninsulei, precum Emilia-Romagna, Piemont, Abruzzo, Lazio, Umbria sau Marche, printre altele, scrie Agerpres care citează EFE.



Schimbarea vremii a început joi după-amiază, cu ploi intense, furtuni şi averse în urma cărora pompierii au intervenit în peste o mie de cazuri, printre care evacuarea a 250 de persoane dintr-un camping din Isola di Fondra (Bergamo, Lombardia, nord), ameninţat de riscul de alunecare de teren şi de creşterea nivelului unui curs de apă, potrivit informaţiilor furnizate de Vigili del Fuoco.



#Maltempo al Nord e su parte del Centro Italia: 1.000 gli interventi dei #vigilidelfuoco.

Si è conclusa nella notte l’evacuazione dei 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra (BG), minacciato da una frana e dall’innalzamento del livello di un torrente.

Decine di interventi… pic.twitter.com/XGHytY5sBV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 21, 2026

În aceeaşi provincie, localităţile Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione şi Gandellino sutn în continuare izolate din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, iar 150 de persoane au necesitat evacuarea.



⛑️Nella giornata di ieri intervento dei vigili del fuoco a Isola di Fondra (BG) per fronteggiare le criticità legate al maltempo.



Evacuate 250 persone a scopo precauzionale un campeggio minacciato a monte da un movimento franoso e a valle dalla piena del corso d'acqua. pic.twitter.com/tzkj0ga65H — Italia 24H Live ? – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 21, 2026

În Valleve, o alunecare de teren a izolat o locuinţă, iar pompierii au evacuat trei persoane - printre care doi copii - rămase blocate din cauza deplasării solului, conform media locale.



Serviciul de urgenţă 112 a fost copleşit de sute de apeluri legate de condiţiile meteorologice nefavorabile, inundaţii, revărsări ale cursurilor de apă sau căderi de copaci.



Potrivit media italiene, furtunile electrice din ultimele ore au generat un număr foarte mare de fulgere în zone precum Friuli-Veneţia Giulia. În unele zone s-au înregistrat chiar şi 1.500 de fulgere.