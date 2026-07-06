El Niño nu e singurul fenomen îngrijorător al verii: "Febra" oceanelor se amplifică și creează "o uriașă autostradă a furtunilor"

Valurile de căldură marine sunt o încălzire puternică, extinsă și susținută a oceanului, uneori aproape de suprafață și alteori extinzându-se în adâncime. Sursa foto: Getty Images

De-a lungul Oceanului Pacific, există un val de căldură marină masiv care acoperă o suprafață de peste opt ori mai mare decât cea a Statelor Unite contigue - și ar putea avea efecte de domino profunde asupra evenimentelor meteorologice din întreaga lume în următoarele săptămâni și luni, potrivit The Washington Post.

Această zonă reprezintă aproximativ 13,5% din suprafața totală a Pământului, întinzându-se din Filipine până în Peru - unde oamenii se adună la plajă în timpul iernii din emisfera sudică - și spre nord, până la coastele Hawaii și Californiei.

Valurile de căldură marine sunt o încălzire puternică, extinsă și susținută a oceanului, uneori aproape de suprafață și alteori extinzându-se în adâncime. Acestea sunt clasificate pe o scară de la 1 (moderat) la 5 (dincolo de extrem), reflectând atât intensitatea, cât și durata lor.

Enormele valuri de căldură marine din Pacific s-au format ca două valuri de căldură marine separate combinate: unul în Pacificul de Nord și altul asociat cu un super El Niño în curs de dezvoltare de-a lungul ecuatorului.

Deși mările mai calde pot părea plăcute pentru unii iubitori de plajă, ceea ce se întâmplă în ocean nu rămâne în ocean - iar acest val de căldură marină este un semn de rău augur pentru modelele meteorologice viitoare.

„Luni și luni de căldură ar putea însemna impacturi puternice în această iarnă și primăvara viitoare”, a declarat specialistul în climă Dillon Amaya, care a monitorizat îndeaproape căldura din apropierea Californiei.

Cum ar putea afecta această febră oceanică vremea

Două evenimente meteorologice semnificative din următoarele două săptămâni sunt legate de acest val de căldură marină: un super taifun în vestul Oceanului Pacific și potențialul unei cupole de căldură profunde în vestul Statelor Unite la mijlocul lunii iulie.

Taifunul, numit Bavi, va fi alimentat de căldura asemănătoare unei căzi de baie din vestul Pacificului. Această furtună periculoasă va trece în apropierea Insulelor Mariane de Nord, la nord de Guam, luni, ora locală, și ar putea avea, de asemenea, impacturi distructive asupra Taiwanului și Chinei la sfârșitul săptămânii.

Între timp, furtunile care se avântă peste valul de căldură marin ar putea promova formarea unei puternice cupole de căldură la mii de kilometri distanță în vestul SUA la mijlocul lunii iulie, provocând creșteri rapide ale temperaturilor acolo.

Meteorologul Departamentului Apărării, Eric Webb, a declarat într-o postare pe X că acest model ar putea „crește considerabil riscurile de căldură/incendii la nord de New Mexico și Arizona”. Aceasta este o zonă în care incendiile de vegetație au făcut ravagii recent.

Dar ar putea exista vreme mult mai extremă după aceea.

Într-o transmisiune live recentă, specialistul în climă Daniel Swain a declarat că mările foarte calde din Pacific se așteaptă să ridice nivelul mării cu 15-60 cm în apropierea Californiei.

Vânturile provenite de la furtunile din această toamnă și iarnă vor ridica nivelul mării și mai mult, putând duce la creșteri periculoase de 60-90 cm sau mai mult în apropierea coastei Californiei.

California nu este singurul loc care ar putea experimenta astfel de efecte profunde.

Cantitatea vastă de căldură care se întinde peste Pacific va fi eliberată în atmosfera de deasupra, supraalimentând curentul-jet subtropical din toamnă până în iarnă. Acest lucru ar putea forma "o autostradă a furtunilor în sudul și estul Statelor Unite", crescând potențialul de inundații, precipitații și furtuni severe.

Această febră oceanică va avea și consecințe globale. Pe măsură ce temperatura mării crește, evaporarea crește, adăugând mai mulți vapori de apă în atmosferă - care sunt combustibilul pentru evenimentele de ploaie extremă.

„Cantitățile de vapori de apă merg mână în mână cu temperaturile suprafeței mării, în mare parte”, a declarat climatologul Kevin Trenberth.

Această umiditate suplimentară este transportată de vânturile care circulă în jurul celulelor de înaltă și joasă presiune și poate fi purtată la mii de kilometri de locul unde a provenit.

În urma unui val de căldură mortal din iunie, un val de căldură marin s-a format recent în apropierea Europei, inclusiv în Marea Mediterană. Căldura mai extremă va afecta acea regiune până la mijlocul lunii iulie, apele neobișnuit de calde contribuind la întărirea căldurii.

Zona acoperită de valurile de căldură marine este în creștere

Valurile de căldură marine se formează în moduri diferite. Uneori, vânturile slăbesc și marea devine mai calmă, împiedicând apa mai rece să fie agitată la suprafață. Alteori, schimbările în modelele de circulație atmosferică provoacă mai mult soare și mai puțini nori, încălzind marea. Schimbarea curenților oceanici poate juca, de asemenea, un rol.

Cel din Pacific este legat de o variație climatică naturală numită Modul Meridional Pacific, sau PMM, care s-a format din cauza vânturilor mai slabe și a unei evaporări mai reduse.

Amaya a spus că, pe măsură ce El Niño continuă să se extindă, se poate combina cu PMM pentru a genera zone masive de căldură.

Aceste pete oceanice calde cresc atât în ​​acoperire, cât și în intensitate, pe măsură ce clima se schimbă.

Porțiunea oceanului global care se confruntă cu valuri de căldură marine s-a triplat de la sfârșitul anilor 1980, crescând de la aproximativ 9% la peste 30%.