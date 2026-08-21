România e lovită de un val de căldură extremă. Temperaturi record anunțate de ANM. Cod portocaliu în 27 de județe

3 minute de citit Publicat la 10:36 21 Aug 2026 Modificat la 10:43 21 Aug 2026

Un nou val de aer fierbinte cuprinde România / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de caniculă, valabilă în 27 de județe. Potrivit meteorologilor, urmează zile cu temperaturi de până la 40 de grade, disconfort termic și nopți tropicale în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Ieri, ANM a înregistrat recorduri de temperatură la 21 de stații meteorologice. La aceste stații a fost cea mai călduroasă zi de 20 august de când se fac măsurători.

Potrivit ANM, valul de căldură se va intensifica vineri (21 august) în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice, sâmbătă (22 august) va persista, dar va diminua în intensitate, iar duminică (23 august) se va restrânge spre sudul și sud-estul țării.

Va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, vineri și sâmbătă în cea mai mare parte a țării, iar duminică în sudul teritoriului.

Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar nopțile se vor menține tropicale cu temperaturi minime în general de 19...22 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, sâmbătă (22 august) în zona de munte și pe arii restrânse în centrul, nordul și nord-estul teritoriului, iar duminică (23 august) local la munte și în sudul țării și pe alocuri în rest.

Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală în general de 50...55 km/h) și izolat vijelii și căderi de grindină.

Cantitățile de apă, îndeosebi în intervale scurte de timp vor fi de 10...15 l/mp, și izolat vor depăși 25 l/mp.

Cod portocaliu de caniculă

Potrivit meteorologilor, de vineri, 21 august, și până sâmbătă, 22 august, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade, iar cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei se vor atinge 39...40 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade.

De asemenea, de sâmbătă va intra în vigoare un alt Cod portocaliu de temperaturi ridicate valabil în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași.

Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman se vor atinge 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade.

Cod galben de caniculă

Totodată, potrivit ANM, vineri, 21 august, va intra în vigoare și un Cod galben de caniculă, valabil în mai multe județe.

Astfel, în jumătatea de sud a Moldovei și în nordul, centrul și estul Munteniei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Izolat noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

De când vin ploile

De asemenea, Elena Mateescu, directorul ANM, a afirmat, joi, la Antena 3 CNN că vremea caniculară va continua cel puțin până la sfârșitul săptămânii, iar ploile așteptate din weekend vor fi prea puține pentru a compensa deficitul sever de apă acumulat în ultimele șase luni.

„Cel puțin până la finalul acestei săptămâni vom vorbi de o perioadă foarte călduroasă, o vreme caniculară. Mâine, în extindere, aria de cod portocaliu în mana Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea nordică a Moldovei și sud-vestul Munteniei, semn că mâine va fi cea mai caldă zi din acest episod, având în vedere și extindere ariei și intensificarea valului de căldură.

Așteptăm și precipitații, mai ales începând de sâmbătă după-amiaza, însă valori restrânse, pe arii restrânse, de până la 10l/m², izolat 15-20l/m², în special în zona montană.

Din păcate, precipitațiile nu vor putea compensa nevoia acută de apă, atât din punct de vedere hidrologic, cât și pedologic”, a explicat Elena Mateescu, directorul ANM.