HĂRȚI. ANM prelungește codul portocaliu de căldură extremă. Valul de aer fierbinte cuprinde România. Doar două județe sunt "pe verde"

2 minute de citit Publicat la 09:59 20 Aug 2026 Modificat la 09:59 20 Aug 2026

HĂRȚI. ANM prelungește codul portocaliu de căldură extremă. Valul de aer fierbinte cuprinde România Sursa foto: Getty Images

Meteorologii au extins și au prelungit Codul portocaliu de caniculă, care va cuprinde vineri mai multe regiuni din țară și va rămâne în vigoare până sâmbătă dimineață. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile maxime vor ajunge la 40 de grade. Singurele județe care nu sunt vizate de avertizările ANM sunt Constanța și Tulcea.

Potrivit informării meteorologice valabile în intervalul 20 august, ora 10.00-24 august, ora 10.00, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a României.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 40 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și sud-vestul țării. Va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși, pe arii extinse, pragul critic de 80 de unități.

Local, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse în general între 20 și 23 de grade. În Dealurile de Vest, minimele vor ajunge la 24–26 de grade.

Cod galben și portocaliu pentru joi

Pentru intervalul 20 august, ora 10.00-21 august, ora 10.00, ANM a emis un Cod galben pentru Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și pentru nordul Olteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 37 de grade. Pe arii extinse va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că noaptea va fi tropicală.

În același interval, Banatul, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei se află sub Cod portocaliu.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea vestică și sud-vestică a țării. Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, minimele nocturne se vor situa între 20 și 26 de grade.

Codul portocaliu se extinde

Pentru intervalul 21 august, ora 10.00-22 august, ora 10.00, Codul galben va viza jumătatea de sud a Moldovei, precum și nordul, centrul și estul Munteniei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 34 și 37 de grade. Va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime de aproximativ 20 de grade.

Codul portocaliu va fi extins în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 35-40 de grade. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în Banat, în sudul Crișanei și în sudul Olteniei.

Canicula va fi însoțită de un disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 25 de grade.