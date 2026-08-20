Caniculă în București până luni. Temperaturile urcă la 37 de grade, iar nopțile rămân tropicale

1 minut de citit Publicat la 11:44 20 Aug 2026 Modificat la 11:44 20 Aug 2026

Temperaturi deosebit de ridicate în București, în zilele următoare / Foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie ( ANM) a emis, joi, prognoza meteo specială pentru București. Potrivit meteorologilor, valul de căldură persistă până luni, astfel că mercurul din termometre va ajunge la 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale.

În general, vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă va fi de 36…37 de grade, iar cea minimă de 17…19 grade.

Vineri, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă va fi de 16…18 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade și cea minimă de 18…20 de grade.

Duminică, valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 18…19 grade.