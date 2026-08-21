În cel mai fierbinte oraş din Europa, schimbările climatice remodelează complet viaţa de zi cu zi a locuitorilor: „Se închid în case”

Floridia, Italia, orașul cu cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Europa. Sursa foto: Comune di Floridia

La cinci ani după ce Floridia a stabilit un nou record cu privire la cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Europa, locuitorii acestui oraş din Sicilia spun că impactul căldurii extreme se resimte asupra vieţii de zi cu zi, ţinând oamenii în case, reducând interacţiunea socială şi ameninţând mijloacele de trai, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Recordul de 48,8 grade Celsius înregistrat în luna august 2021 a transformat oraşul sicilian într-un simbol al încălzirii climatice a Europei, pe măsură ce continentul a ieşit din restricţiile COVID-19.

Astăzi, valurile de căldură din ce în ce mai frecvente şi prelungite îi ţin pe oameni în case, lăsând străzile şi pieţele pustii şi îi fac pe unii locuitori să compare căldura extremă cu o nouă formă de carantină.

„Este îngrozitor pentru că mulţi oameni ajung să se închidă în case”

Schimbarea este vizibilă în tot oraşul de 20.000 de locuitori de la periferia oraşului antic Siracuza, de pe coasta de sud-est a Siciliei. Piazza del Popolo, centrul social al Floridiei de mult timp şi mărginit de cafenele, palmieri şi clădiri municipale, este aproape goală o mare parte a zilei.

Căldura persistă până seara târziu, perturbând o tradiţie locală preţuită, cunoscută sub numele de „pigghiari u frescu”, când familiile îşi aduc scaunele afară din case pentru a profita de briză şi a socializa.

„Este îngrozitor pentru că mulţi oameni ajung să se închidă în case. Într-un fel, cu toţii experimentăm un alt tip de carantină. Chiar şi persoanele cu copii mici se găsesc în această situaţie. Copiii nu pot merge în parc sau să se joace afară, deoarece, până după-amiaza târziu, temperaturile sunt cu adevărat duşmănoase”, declară consilierul local Serena Spada.

Verile fierbinţi au devenit norma

Pe 11 august 2021, Serviciul de Informaţii Agrometeorologice (SIAS) din Sicilia a măsurat o temperatură de 48,8°C în Monasteri, un district rural aflat la aproximativ 5 km de centrul Floridiei. În 2024, Organizaţia Meteorologică Mondială a certificat-o drept cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Europa continentală, un record care nu a fost depăşit.

Mulţi locuitori au presupus că acel maxim se va dovedi a fi un eveniment izolat. În schimb, verile fierbinţi au devenit norma.

„S-a dovedit a fi un semnal de alarmă foarte trist”, spune Serena Spada.

Deşi acel record a atras atenţia internaţională, climatologii spun că extremele individuale sunt mai puţin semnificative decât creşterea constantă a temperaturilor medii.

Datele Reuters arată că în data de 12 august 2026 temperatura la Floridia a atins 33,3°C, cu 4,1 grade Celsius peste media pentru norma istorică din 1961-1990.

„În special în acest an, înregistrăm un număr excepţional de mare de nopţi tropicale și supertropicale”

„Creşterea temperaturilor medii este cea care ne îngrijorează. Nu mai vorbim despre vârfuri extreme de temperatură care durează una sau două zile, aşa cum s-a întâmplat în 2021. Vorbim despre săptămâni întregi, chiar luni, în care temperaturile rămân constant ridicate”, a declarat directorul SIAS, Luigi Pasotti.

Şi temperaturile nocturne cresc. „În special în acest an, înregistrăm un număr excepţional de mare de nopţi tropicale în unele părţi ale Siciliei, precum şi nopţi supertropicale”, a spus Pasotti.

Producţia de miere a scăzut cu 80%

Agricultura, un pilon al economiei insulei, este din ce în ce mai vulnerabilă la schimbările climatice. În 2021, peste 3.000 de stupi de albine s-au pierdut în zona Floridia, iar producţia de miere a scăzut cu 80%.

„Scăderea populaţiilor de albine şi a numărului de apicultori, împreună cu pierderea polenizatorilor din cauza schimbărilor climatice şi a utilizării pe scară largă a pesticidelor, duc la o reducere a biodiversităţii şi la o calitate şi randamente mai scăzute ale producţiei agricole”, a declarat agronomul Francesco Bellomi.

Pentru apicultorii din Floridia, vara a devenit un anotimp al anxietăţii. „Există mult mai multă îngrijorare cu privire la trecerea peste vară decât exista înainte. Căldura poate provoca prăbuşirea coloniilor individuale şi uneori se pot pierde stupi întregi”, spune apicultorul Francesco Pappalardo.