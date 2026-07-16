Un rar fenomen Atlantic La Niña se combină cu Super El Niño și formează un „scut” atmosferic

El Niño și La Niña, nume care se traduc prin „Băiatul” și „Fata”, sunt cicluri climatice recurente în Oceanul Pacific tropical care au loc la fiecare câțiva ani. Foto: Getty Images

Un fenomen rar observat în Oceanul Atlantic, combinat cu un episod puternic de Super El Niño în Pacific, acționează și modifică circulația atmosferică, creând un „scut” care face mai dificilă dezvoltarea uraganelor în Atlantic. Potrivit specialiștilor, El Niño din Pacific se dezvoltă rapid și atinge valori neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului.

Potrivit specialiștilor, în acest an, condițiile pentru formarea uraganelor sunt mai puțin favorabile, ceea ce ar putea duce la un sezon mai puțin intens, potrivit Severe Weather.

În Oceanul Atlantic a apărut un episod de Atlantic Niña, un fenomen întâlnit mult mai rar decât El Niño din Pacific.

În același timp, în Oceanul Pacific se intensifică un Super El Niño, cu temperaturi ale apei cu până la 3-4 grade peste valorile normale în unele zone.

Impactul fenomenului El Niño asupra sezonului uraganelor este uimitor

Cele două fenomene au însă un efect comun asupra atmosferei: favorizează apariția unor condiții care îngreunează dezvoltarea uraganelor în Atlantic.

Concret, presiunea atmosferică va fi mai ridicată, iar vânturile puternice la altitudine pot „rupe” structura furtunilor tropicale înainte ca acestea să se intensifice.

Meteorologii susțin că toate aceste anomalii oceanice sunt determinate de vânturile comerciale. Acestea sunt vânturi estice care înconjoară Pământul în apropierea ecuatorului. Dacă sunt puternice, ele răcesc de obicei suprafața oceanului prin aducerea la suprafață a apelor mai adânci și mai reci (upwelling).

Însă vânturile alizee slabe pot favoriza acumularea apei calde, ceea ce permite formarea fenomenului El Niño. Acest lucru înseamnă că anomaliile oceanice rezultate pot servi drept „indicator” al stării atmosferei și al evoluției sistemului meteorologic global.

Specialiștii de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică mai explică faptul că impactul fenomenului El Niño asupra sezonului uraganelor este, de asemenea, uimitor, arătând un număr total de uragane care au lovit uscatul mult mai mic decât o fază rece de La Niña în Pacific.

Un fenomen oceanic de răcire rar

Fenomenele „Niña” din Atlantic nu sunt fără precedent, dar cele puternice din timpul verii sunt relativ rare. Dacă răcirea actuală persistă și anomalia sezonieră se va situa sub −0,5 grade, fenomenul din 2026 ar deveni abia al șaselea astfel de fenomen „Niña” din Atlantic în peste 40 de ani de date istorice.

Totodată, cele mai recente prognoze ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) arată că fenomenul Atlantic La Niña va continua cel puțin până la sfârșitul lunii august.

În același timp, în Oceanul Pacific, Super El Niño se intensifică, iar în unele zone temperaturile apei sunt cu peste 4 grade Celsius mai ridicate decât valorile normale.