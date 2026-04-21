Spania, excepția din Europa. Jumătate de milion de migranți fără acte vor avea statut legal. Cozi uriașe la primării, pentru cereri

Spania a lansat un program care vizează acordarea statutului legal pentru 500.000 de migranți fără acte. FOTO: Getty Images

Spania a lansat un program care vizează acordarea statutului legal pentru 500.000 de migranți fără acte, o decizie care contrazice tendința tot mai accentuată a discursurilor și politicilor anti-imigrație din Statele Unite și din mare parte a Europei, scrie CNN.

Programul, anunțat în ianuarie, are ca scop reducerea exploatării forței de muncă din economia subterană a Spaniei. Banca centrală a țării și Organizația Națiunilor Unite au afirmat anterior că Spania are nevoie de aproximativ 300.000 de muncitori migranți pe an pentru a-și putea susține sistemul de protecție socială.

Sute de migranți s-au așezat luni la coadă în fața birourilor pentru migrație, încercând să își legalizeze statutul, după ce Spania a anunțat o perioadă de depunere a cererilor în format fizic. Alții au stat la rând în fața primăriilor pentru a obține un certificat care să ateste că se află într-o situație de vulnerabilitate. Un astfel de document este, în unele cazuri, necesar pentru a putea solicita regularizarea.

În Almería, oraș aflat pe coasta de sud-est a Spaniei, coada a fost atât de lungă încât poliția a fost nevoită să îi trimită pe oameni acasă pentru ziua respectivă.

„Am ajuns la 6:30 dimineața. Erau deja foarte mulți oameni. O să trebuiască să mă trezesc mai devreme”, a declarat pentru Reuters Enrique Solana, din Columbia, după ce un ofițer i-a spus că funcționarii nu vor putea ajuta toți migranții în acea zi.

Ministrul spaniol al Migrației, Elma Saiz, a spus că migranții trebuie să se prezinte la birourile desemnate pe bază de programare și că, în anumite cazuri, este necesar un certificat de vulnerabilitate. Ea a respins temerile potrivit cărora această măsură de legalizare în masă ar duce la o concurență mai mare pe piața muncii. „Nu înseamnă concurență. Înseamnă justiție socială și vizibilitate. Înseamnă să oferi oportunități”, a scris ea luni pe platforma X.

Atunci când Spania a anunțat măsura, în ianuarie, Saiz a spus că țara „consolidează un model de migrație bazat pe drepturile omului, integrare, conviețuire și compatibilitate cu creșterea economică și coeziunea socială”. Ea a adăugat că noua măsură este „necesară pentru a răspunde unei realități care există pe străzile noastre” și că va aduce beneficii economiei țării.

Administrația de la Madrid a afirmat că măsura le va permite migranților o viață „demnă”.

Străinii care au ajuns în Spania înainte de 31 decembrie 2025 și care pot dovedi că locuiesc în țară de cel puțin cinci luni vor primi drept de ședere legală pentru o perioadă de până la un an, precum și permise de muncă valabile în orice sector, pe întreg teritoriul țării. Ei vor trebui să demonstreze că nu au antecedente penale.

Cererile pot fi depuse de la începutul lunii aprilie până la 30 iunie.

Câți migranți fără acte sunt în Spania?

Numărul migranților fără acte din Spania este mult mai mare decât cel acoperit de această nouă politică. Funcas, un centru de analiză asociat Confederației Spaniole a Caselor de Economii (CECA), estimează că la începutul anului 2025 în țară se aflau 840.000 de migranți fără acte.

Cei mai mulți, aproximativ 760.000, provin din America Latină, potrivit Funcas. Dintre aceștia, circa 290.000 sunt din Columbia, aproape 110.000 din Peru și 90.000 din Honduras.

Numărul migranților fără acte din Spania a crescut de opt ori din 2017, mai arată Funcas.

Anunțul din ianuarie vine în continuarea unei măsuri intrate în vigoare în luna mai a anului trecut, care urmărea să simplifice și să accelereze procesul de legalizare. Guvernul spaniol a spus atunci că politica ar putea permite unui număr de 900.000 de migranți fără acte să obțină statut legal în următorii trei ani.

Spania a aprobat, începând din anii 1980, cel puțin alte șase programe de amploare prin care migranții fără acte au putut obține statut legal.

În 1986, sub guvernul socialist condus de Felipe González, peste 38.000 de persoane au obținut statut legal. Între 1991 și 1992, tot în timpul mandatului lui González, dreptul de ședere legală a fost oferit pentru mai mult de 114.000 de persoane.

Sub conducerea premierului José María Aznar, în 1996, 2000 și 2001, documente legale au fost acordate pentru peste 524.000 de oameni. Ultimul proces de regularizare de amploare a avut loc în urmă cu aproape 21 de ani, când guvernul lui José Luis Rodríguez Zapatero a procesat mai mult de 576.000 de cereri.

Lansarea acestui program de legalizare sub conducerea premierului spaniol Pedro Sánchez vine după ce președintele american Donald Trump a criticat politicile de imigrație „corecte politic” din Europa. La Adunarea Generală a ONU din septembrie, Trump a spus că Europa se află în „mare pericol” și este „invadată de o forță de migranți ilegali”.

Iar în ianuarie, la Davos, în Elveția, Trump a spus că anumite locuri din Europa „nici măcar nu mai sunt recognoscibile” și că „nu se îndreaptă într-o direcție bună”.

Mai multe state europene au adoptat politici dure în materie de imigrație, cum este, de exemplu, practica controversată a Italiei de a trimite solicitanții de azil salvați pe mare în centre de deportare. Spania a rămas, în mare măsură, o excepție în Europa, considerând imigrația drept o modalitate de a stimula economia țării.