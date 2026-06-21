Polonia atinge cel mai înalt nivel de până acum în clasamentul european al prosperității, depășind patru state membre

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Polonia a ajuns la cel mai ridicat nivel de până acum într-un indicator al prosperității gospodăriilor din statele membre ale Uniunii Europene, depășind alte patru țări față de anul trecut, informează site-ul Notes from Poland. Noile date, publicate de Eurostat arată și că, pentru prima dată, Polonia se află pe primul loc între statele est-europene care au aderat la Uniunea Europeană după 2004.

Indicatorul, denumit consum individual efectiv (AIC), calculează valoarea tuturor bunurilor și serviciilor consumate de gospodării, atât cele cumpărate direct, cât și cele furnizate de stat — precum sănătatea și educația — sau de organizații nonprofit.

Eurostat spune că acest indicator este preferabil produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor, care reflectă forța economică a unei țări, dar nu neapărat nivelul de consum al indivizilor.

În cele mai recente date privind AIC pe cap de locuitor, ajustat pentru diferențele de preț dintre țări — indicator cunoscut drept paritatea puterii de cumpărare (PPC) — Eurostat a constatat că Polonia a ajuns în 2025 la 88% din media UE.

Nivelul Poloniei, în creștere de la 85% în 2024, înseamnă că țara a depășit în 2025 Portugalia, România și Slovenia — toate aflate acum la 86% — precum și Lituania, cu 87%. Polonia este acum la egalitate cu Malta, la 88%, pe locul 14, împărțit, dintre cele 28 de state membre ale UE, imediat după Spania, cu 92%.

Când Eurostat a început să colecteze aceste date, în 1995, AIC-ul Poloniei era de doar 45% din media UE, ceea ce ilustrează cât de rapid au crescut economia și nivelul de trai al țării în ultimele trei decenii.

Polonia, cea mai performantă economie est-europeană

Datele din acest an marchează, de asemenea, prima ocazie în care Polonia conduce grupul celor zece state est-europene care au aderat la UE din 2004 încoace: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia.

În fruntea clasamentului din acest an, Luxemburgul a înregistrat un consum individual efectiv echivalent cu 145% din media UE, urmat de Germania, cu 120%, și Țările de Jos, cu 119%. Cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în Ungaria și Letonia, ambele cu 73%, și în Estonia, cu 74%.

Noile date arată și că Polonia a avut a doua cea mai mare creștere anuală a AIC, cu trei puncte procentuale față de 2024, după Bulgaria, care a avansat cu patru puncte. Totodată, Polonia și-a redus decalajul față de Spania la patru puncte procentuale, de la șase în 2024.

Anterior, în 2022, Eurostat raportase că Polonia depășise Spania la indicatorul AIC. Însă, agenția și-a revizuit metodologia anul trecut și a aplicat modificările retroactiv, iar estimările actualizate au arătat că Polonia nu depășise, de fapt, Spania.

O comparație pe termen mai lung indică apropierea continuă dintre economiile estice și cele vestice ale UE. În ultimul deceniu, cele mai mari creșteri ale consumului individual efectiv au fost înregistrate de România, cu 27 de puncte procentuale, Bulgaria, cu 22 de puncte, și Croația, cu 16 puncte — cele mai recente state intrate în blocul european.

Dintre țările care au aderat la UE în 2004, Polonia a înregistrat cea mai mare creștere din 2015, avansând cu 11 puncte procentuale raportat la media UE, înaintea Letoniei și Sloveniei, ambele cu câte 10 puncte.

De la căderea regimului autoritar, în 1989, și trecerea la economia de piață, Polonia s-a numărat printre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume.

Până în 2024, PIB-ul pe cap de locuitor ajunsese la 25.060 de dolari, de la 2.700 de dolari în 1994, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional. În termeni absoluți, economia Poloniei este estimată să depășească economia Elveției și să devină a 20-a cea mai mare din lume până în 2028.

Ponderea persoanelor din Polonia care spun că au o situație financiară confortabilă a crescut anul acesta la un nivel record de 39%, de la 3% la începutul anilor 1990, potrivit unui sondaj desfășurat de mult timp de agenția de cercetare de stat CBOS.

Potrivit companiei de consultanță imobiliară Knight Frank, numărul persoanelor foarte bogate din Polonia s-a dublat în ultimii cinci ani, într-un ritm mai rapid decât oriunde altundeva în lume. Între timp, nivelul privațiunii severe a coborât la 2%, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.