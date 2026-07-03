"E ultimul dans". Sora lui Cristiano Ronaldo spune că starul portughez se va retrage din echipa naţională, după Cupa Mondială 2026

Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa naţională, după Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Hepta

Cristiano Ronaldo ar urma să pună capăt legendarei sale cariere internaționale la finalul CM 2026. Sora căpitanului Portugaliei a făcut publică vestea retragerii definitive, dezvăluind că atacantul de 41 de ani nu va juca şi la la Euro 2028, notează Goal.com. Ronaldo a fost titular şi a marcat din penalty în victoria Portugalia, 2-1, cu Croaţia, din 16-imile Cupei Mondiale 2026. În optimi, lusitanii vor întâlni Spania.

O veste-bombă a zguduit echipa Portugaliei, în urma unor informații conform cărora Ronaldo participă la ultimul său turneu internațional. Atacantul veteran, care a devenit recent primul jucător în vârstă de 41 de ani ce evoluează într-un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, a marcat primul său gol în această etapă a competiției dintr-o lovitură de pedeapsă, în timpul victoriei dramatice cu 2-1 împotriva Croației.

Cu toate acestea, dezvăluiri venite din partea familiei sale apropiate sugerează că, odată cu încheierea acestui turneu, căpitanul lusitanilor se va retrage definitiv din echipa națională.

Sora lui Ronaldo spune că super-starul se retrage din naţională

La sosirea la Toronto pentru a-și susține fratele, Katia Aveiro a confirmat că deține informații sigure cu privire la planurile atacantului.

Katia a declarat: „Cel mai important lucru este să ne bucurăm de acești peste 20 de ani pe care i-am trăit. Simt o mândrie imensă. Am fost în Qatar și sunt aici acum. Este o sursă uriașă de mândrie. Sunt încrezătoare și vom zâmbi la final.

Ronaldo este încrezător, mai puțin neliniștit decât noi. Am simțit o energie bună și încredere. Pentru noi, fanii, acest lucru oferă liniște. Putem avea încredere în el. Spania în optimi? Să vină oricine, trebuie să-i înfruntăm și trebuie să fim pregătiți.”

Întrebată dacă veteranul ar putea evolua la Euro 2028, Katia a oferit un răspuns clar, bazat pe informații din interior. Ea a adăugat: „Din informațiile pe care le am, vă puteți lua rămas-bun. Nu chiar astăzi, dar cred că acesta este momentul despărțirii. Mă refer la echipa națională. Dintr-o sursă sigură, Cupa Mondială este «ultimul dans».”

Katia a continuat: „Pentru oamenii inteligenți, oricine iubește fotbalul trebuie să-l iubească și pe Ronaldo. Cei care nu o fac sunt cei care pierd. El stabileşte noi recorduri de peste 20 de ani. Priviți unde a ajuns familia Aveiro și de unde am plecat.

Suferința prin care a trecut mama mea... credeți că niște critici ne vor umbri fericirea? Niciodată!”.

Ronaldo, despre meciul cu Spania din optimi

Cristiano Ronaldo consideră că selecţionata Spaniei este o "candidată la câştigarea Cupei Mondiale" şi a anticipat un meci "foarte disputat" împotriva La Roja, după calificarea Portugaliei în optimile de finală, graţie victoriei la imită în faţa Croaţiei (scor 2-1), joi la Toronto, notează Agerpres.

Căpitanul lusitan, în vârstă de 41 de ani, întrebat după meci despre viitorul duel cu Spania, a declarat că Portugalia cunoaşte bine echipa spaniolă şi se aşteaptă la un joc echilibrat.

"Ştim că Spania este o candidată la câştigarea Cupei Mondiale. Va fi un meci dificil, aşa cum vor fi toate meciurile de acum înainte", a spus Ronaldo.

Atacantul a adăugat că Portugalia va aborda meciul pregătită pentru un duel solicitant cu campionii europeni en titre.

"Vom fi pregătiţi. Îi cunoaştem bine. În opinia mea, va fi un meci foarte disputat şi vom vedea ce se va întâmpla", a spus el.

Starul lusitan a fost întrebat, de asemenea, despre condiţia sa fizică după un meci solicitant şi a răspuns: "Mă simt bine. Echilibrat fizic".

Cristiano Ronaldo a evitat să privească dincolo de următorul meci şi a subliniat că obiectivul Portugaliei era să învingă Croaţia şi să continue să avanseze pas cu pas în turneu.

"Scopul nostru a fost să avansăm, să ne gândim la fiecare meci pe rând şi să vedem ce se întâmplă", a precizat Ronaldo, autorul primului gol al Portugaliei în meciul cu Croaţia (68 din penalty).

Spania şi Portugalia se vor înfrunta pe 6 iulie, la Arlington (Texas), în optimile de finală ale CM 2026.