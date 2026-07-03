Portugalia i-a dedicat calificarea în optimile CM 2026 lui Diogo Jota, la un an de la moartea sa. „Va fi mereu alături de noi”

„Diogo este soarele și lumina noastră. Vrem să câștigăm Cupa Mondială pentru el”, a declarat antrenorul Portugaliei, Roberto Martinez, înainte de meci. Foto: Getty Images

Portugalia i-a adus un omagiu emoționant lui Diogo Jota la finalul victoriei împotriva Croației la Cupa Mondială 2026. A trecut un an de când Jota, fost jucător la Liverpool, a murit într-un accident de mașină în Spania, la 11 zile după ce se căsătorise cu partenera sa de lungă durată, Rute Cardoso. Fratele său, Andre Silva, a murit și el în accidentul din 3 iulie 2025. La finalul victoriei dramatice a Portugaliei cu 2-1, care a permis calificarea în optimile de finală, Cristiano Ronaldo a îmbrăcat un tricou special cu numărul „21” în memoria lui Jota, cu lacrimi în ochi, înainte ca echipa să se adune în jurul său, scrie BBC News.

Înainte de meci, spre sfârșitul imnului național al Portugaliei, fotografia lui Jota a apărut pe ecranul mare din Toronto și a fost întâmpinată cu urale zgomotoase din partea suporterilor.

Ronaldo a părut și el emoționat în timp ce camerele de filmat erau îndreptate asupra lui, după ce a jucat cu Jota de 32 de ori pentru naționala țării sale.

„Diogo este soarele și lumina noastră. Vrem să câștigăm Cupa Mondială pentru el”, a declarat antrenorul Portugaliei, Roberto Martinez, înainte de meci.

Jota, în vârstă de 28 de ani, se întorcea la Liverpool pentru presezon când mașina sa a derapat, după ce o anvelopa a explodat în timpul unei depășiri.

El făcea călătoria spre Anglia cu mașina și feribotul, deoarece medicii l-au sfătuit să nu zboare cu avionul, deoarece suferise o intervenție chirurgicală minoră.

„Încă vorbesc cu el”, a spus Ruben Neves despre Jota, prietenul său apropiat și fostul coechipier la Porto, Wolves și la naționala Portugalia.

„Avem un grup WhatsApp cu Rute și Diogo, și încă există, și continuăm să vorbim acolo”, a declarat el pentru o emisiune TV portugheză.

„Ori de câte ori se întâmplă ceva special, am conversațiile arhivate pe WhatsApp, ca să pot continua să-i trimit mesaje”, a subliniat el.

Visul lui Jota era să joace la Cupa Mondială

„Cu tine alături, totul este posibil. Mulțumesc, Portugalia”, a scris Jota pe rețelele de socializare după ce au învins Spania și au câștigat Liga Națiunilor la Stuttgart, cu o lună înainte de moartea sa. Jota devenit un simbol al speranței și inspirației acasă, după ce a plecat de la clubul său natal, Gondomar, la Pacos de Ferreira, apoi la Porto, Wolverhampton și în final la Liverpool. Drumul lui Jota către celebritate a fost evidențiat ca un caz rar de fotbalist portughez de elită care nu a petrecut niciodată timp la niciuna dintre cele trei mari academii: Benfica, Sporting și Porto. La fel ca la Liverpool însă, moartea sa a avut un efect profund asupra echipei naționale, pentru care a marcat de 14 ori în 49 de apariții. Pe lângă faptul că poartă greutatea așteptărilor pe umeri la acest turneu, jucătorii Portugaliei poartă și greutatea durerii pentru un coechipier care ar fi fost printre ei în această vară. Foto: Getty Images Deși absența sa a fost resimțită profund, amintirea lui Jota dăinuie, iar prezența sa s-a făcut simțită la această Cupă Mondială, de la Houston la Miami și acum la Toronto. Așa cum s-a întâmplat joi seară, o fotografie alb-negru cu Jota sărbătorind un gol pentru țara sa a fost afișată pe ecrane mari înainte de meciuri, în timpul imnului național portughez. „Diogo a fost un jucător profund iubit de poporul portughez”, a declarat Miguel de Silva, proprietarul portughez-canadian al barului sportiv Amigos da Dundas, situat în cartierul Little Portugal din Toronto. În timp ce fanii au venit la meciurile Portugaliei purtând tricouri cu numele lui Jota pe spate, jucătorii, inclusiv căpitanul Ronaldo, poartă brățări speciale în timpul meciurilor, în semn de omagiu. Brățările în culorile verde și roșu ale Portugaliei sunt un cadou din partea prim-ministrului Luis Montenegro și poartă numele tuturor membrilor lotului, alături de cel al lui Jota. „Povestea cu brățara este că, atunci când ne-am dus să ne întâlnim cu prim-ministrul, ne-a oferit această brățară”, a spus mijlocașul Vitinha. „S-au asigurat că era o brățară pe care o puteam purta pe teren. Are toate detaliile necesare pentru a putea intra pe teren cu ea, cu numele tuturor jucătorilor plus numele special al lui Diogo Jota”, a explicat el. Vitinha a apărut în meciul de deschidere al grupei împotriva Republicii Congo, desfășurat la Houston, pe 17 iunie, unde părinții lui Jota, Joaquim și Isabel, au fost invitați, și și-a șters lacrimile în tribune în timpul unui omagiu emoționant adus fiilor lor. „A reprezenta Portugalia la acest turneu a fost un vis pe care Diogo l-a cultivat alături de toți cei care l-au iubit”, a scris președintele FIFA, Gianni Infantino, pe rețelele de socializare. „În timp ce sărbătorim aceste momente împreună, continuăm să-i păstrăm în gânduri pe Diogo și Andre”, a mai spus el. „Diogo va fi mereu alături de noi” Înmormântarea lui Jota și a fratelui său a avut loc la Gondomar, la periferia orașului Porto, pe 5 iulie 2025. Neves a ajutat la transportul sicriului lui Jota în biserică, la doar câteva ore după ce a concurat cu Al Hilal la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite. Mijlocașul și-a făcut ulterior un tatuaj pe gamba stângă în care îl îmbrățișează pe Jota, care poartă tricoul său „Diogo J” al echipei, cu numărul 21. Foto: Getty Images „Eu și întreaga echipă națională vom face tot ce putem pentru a-l păstra pe Diogo aici, alături de noi, în echipa noastră”, a adăugat Neves. „Ziua de după veste, pentru mine, a fost cea mai dificilă zi din viața mea. Cel mai important aspect pentru mine, ca să pot juca, a fost să vreau să joc mai întâi pentru Diogo”, a explicat el. În timp ce Liverpool a dezvăluit imagini cu noul memorial permanent, pe Anfield, în semn de omagiu adus lui Jota și fratelui său, Portugalia a dezvelit un tribut din bronz, la centrul lor de pregătire de lângă Lisabona. Martinez spune că moartea lui Jota „doare dincolo de fotbal, dar spiritul său este o forță motrice la Cupa Mondială”. Portugalia a avut dificultăți în turneu, câștigând doar unul din cele trei meciuri din grupă. Cu toate acestea, campionii Europei din 2016 și-au asigurat un loc în optimile de finală după ce au învins Croația. „Visul lui Diogo este încă printre noi și el stabilește standardele, el dă lumina pentru direcția acestui grup”, a adăugat fostul antrenor al Belgiei, Martinez. „Fiecare zi este dificilă. Când ne antrenăm, există întotdeauna momente în care Diogo ne revine în memorie. Cred că această comemorare este doar un moment care face din acest meci al Croației meciul lui Diogo Jota. Diogo va fi mereu alături de noi”, a adăugat el.