Mii de oameni în pelerinaj la Gondomar, orașul natal al lui Diogo Jota și al fratelui său, Andre Silva. Omagii aduse din întreaga lume

Numeroşi fani s-au adunat vineri în orașul natal al lui Diogo Jota, Gondomar, pentru a-i aduce un ultim omagiu atacantului de la Liverpool și fratelui său, Andre Silva, ambii decedați într-un tragic accident rutier, joi. Președintele Portugaliei, vedete ale echipei naționale și fani din toate colțurile țării s-au strâns în orașul de la periferia orașului Porto, unde cei doi frați au crescut. Părinții, bunicul și alți membri ai familiei au participat la un priveghi privat, organizat la o capelă din oraș, înainte ca aceasta să fie deschisă publicului. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 5 iulie, scrie BBC News.

Ambii frați erau fotbaliști — Jota un star internațional, pentru "cormoranii" de la Liverpool, iar Andre juca în liga a doua portugheză. Cei doi și-au pierdut viața după ce Lamborghini-ul în care se aflau a luat foc, după ce unul dintre cauciucuri a explodat, iar maşina a derapat.

Numeroşi fani, cu steagul Portugaliei, flori și suveniruri au fost văzuți plângând la coadă pentru a le aduce un omagiu celor doi. Printre cei prezenți s-au numărat președintele Marcelo Rebelo de Sousa, premierul Luis Montenegro, dar și jucători precum João Moutinho, Diogo Dalot, Ricardo Horta și celebrul Jorge Mendes.

André Villas-Boas, João Moutinho, Jota Silva and Portuguese president Marcelo Rebelo de Sousa were amongst those who attended a public memorial for Diogo Jota in his home town of Gondomar, Portugal pic.twitter.com/8gQ8YljHFF

Clubul local, Gondomar SC, unde Jota a început fotbalul, i-a dedicat academia în 2022. Pe semnul de la intrare este scris citatul lui: "Nu este vorba de unde venim, ci unde mergem".

În fața clădirii, tricouri și eșarfe au fost așezate într-un cerc de lumânări aprinse.

Diogo Jota, în vârstă de 28 de ani, tată a trei copii, câștigase recent Liga Națiunilor cu Portugalia și Premier League cu Liverpool. Cu doar 11 zile înainte de accident, se căsătorise cu partenera sa de lungă durată, Rute Cardoso.

El se întorsese recent la Liverpool pentru pregătirile de presezon, alegând să meargă cu mașina și feribotul după o intervenție chirurgicală minoră, în urma căreia fusese sfătuit să evite zborul.

Clubul Liverpool a transmis un mesaj emoționant, descriind moartea lui Jota drept "o tragedie care transcende clubul". Fanii s-au adunat și în fața stadionului Anfield, unde au depus flori, eșarfe și mesaje.

Fostul căpitan al "cormoranilor", Jordan Henderson, vizibil afectat, a depus o coroană cu mesajul:

"Odihnește-te în pace, prietene, alături de fratele tău Andre. Ne va fi dor de tine tuturor".

Fostul consilier al echipei, Peter Millea, a spus pentru BBC că Jota a fost unul dintre jucătorii care au cucerit imediat inimile fanilor, atât prin comportamentul pe teren, cât și prin umanitatea sa.

"O să-l auzim din nou pe Wembley, la Community Shield, o să-l auzim la Preston, în primul meci din deplasare din presezon, și, cel mai probabil, pe tot parcursul sezonului – și poate pentru totdeauna", a spus el referindu-se la scandările dedicate lui Jota.

La stadionul Molineux, unde Jota a jucat pentru Wolverhampton înainte de transferul la Liverpool, fanii au lăsat flori și eșarfe.

So my dad bought me the half and half scarf as a joke when we went to anfield in the f a cup so thought it was only right to lay it at molineux with our orange roses ? rest in eternal peace Diogo Jota ???? pic.twitter.com/gatUf41fzK