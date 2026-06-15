Clasamentul celor mai bătrâni jucători de la Cupa Mondială 2026. La aproape 39 de ani, Lionel Messi nu "prinde" nici măcar top 10

Starul argentinian, Lionel Messi. Foto: Getty Images

Portarul scoțian Craig Gordon, la cei 43 de ani ai săi, este cel mai în vârstă jucător prezent la Cupa Mondială 2026, şi este mai mare cu 26 de ani decât cel mai tânăr participant la turneul din America, mexicanul Gilberto Mora Mexic, în vârstă de 17 ani, notează USA Today. În clasamentul celor mai "bătrâni" fotbalişti urmează Cristiano Ronaldo (41 ani) şi mexicanul Guillermo Ochoa (40 ani). La aproape 39 de ani, vârstă pe care o va împlini pe 24 iunie, Lionel Messi apare în top pe locul 12.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, este al doilea cel mai în vârstă jucător din acest turneu și va avea a șasea sa participare la Cupa Mondială, un record, depășind acest record alături de argentinianul Lionel Messi (39 de ani pe 24 iunie).

Alți jucători de la CM 2026 care au atins "borna" celor 40 de ani sunt: legenda Croației, Luka Modric, (41 ani în septembrie), veteranul atacant al Bosniei și Herțegovinei, Edin Džeko, și portarul german Manuel Neuer, care a condus țara sa la al patrulea titlu mondial, în 2014.

Top 12 cei mai bătrăni jucători de la CM 2026

Craig Gordon (Scoţia) – 43 ani – 31 dec 1982 Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 41 ani – 5 feb 1985 Guillermo Ochoa (Mexic) – 40 ani – 13 iulie 1985 Luka Modric (Croaţia) – 40 ani – 9 sept 1985 Edin Džeko (Bosnia şi Herzegovina) – 40 ani – 17 martie 1986 Manuel Neuer (Germania) – 40 ani– 27 martie 1986 Vozinha (Capul Verde) – 40 ani– 3 iunie 1986 Fernando Muslera (Uruguay) – 39 ani – 16 iunie 1986 Yūto Nagatomo (Japonia) – 39 ani – 12 sept 1986 Hernán Galíndez (Ecuador) – 39 ani – 30 martie 1987 El Mahdy Soliman (Egipt) – 39 ani – 8 iunie 1987 Lionel Messi (Argentina) - 38 ani - 24 iunie 1987