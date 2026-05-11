Guvernul lui Peter Magyar ar urma să înceteze colaborarea cu Rusia la centrala nucleară Paks. Moscova ar pierde 15 miliarde de dolari

Șantierul proiectului Paks II, demarat cu întârziere de rușii de la Rosatom. Foto: Profimedia Images

Noul guvern al lui Peter Magyar ar putea abandona cooperarea cu rușii de la Rosatom la singura centrală nucleară din Ungaria, scrie The Moscow Times.

Autoritățile ungare vor revizui finanțarea și implementarea lucrărilor de extindere la centrala nucleară Paks, a declarat Istvan Kapitany, care ar urma să preia funcția de ministru al Economiei și Energiei.

Sub fostul premier Viktor Orban, guvernul de la Budapesta a atribuit în 2014, fără licitație, către Rosatom, un contract pentru construcția a două noi unități energetice la complexul nuclear-electric.

Compania rusă a demarat lucrările de construcție abia în februarie 2026.

"Avem nevoie de o strategie nucleară transparentă. Trebuie să revizuim finanțarea și costurile Paks II (numele proiectului de extindere, n.r.) și termenii de implementare a acestuia.

Acestea sunt contracte secrete pe care nu le-am revizuit încă și trebuie să le studiem", a declarat Kapitany la o audiere parlamentară.

Peter Magyar, la rândul său, a vorbit anterior despre intenția sa de a revizui toate acordurile legate de proiectul centralei nucleare de la Paks, pe care l-a numit supraevaluat.

O eventuală încetare a contractului cu rușii ar putea însemna pentru Rosatom pierderea a aproape 15 miliarde de dolari.

Ce se știe despre centrala nuclear-electrică de la Paks

Singura centrală nucleară din Ungaria, situată în apropierea orașului Paks, la aproximativ 100 km de Budapesta, a fost construită în anii '70 - '80 din secolul trecut.

Aceasta operează patru unități de putere cu reactoare VVER-440.

Proiectul Paks II prevede construcția a două unități noi cu reactoare VVER-1200 (nr. 5 și 6) cu o capacitate totală de 2,4 GW.

După lungi întârzieri, Rosatom a anunțat în februarie anul acesta că a început turnarea betonului pentru fundația clădirii care va găzdui reactorul unității nr. 5.

Mișcarea marchează trecerea instalației la statutul de "centrală nucleară în construcție" conform standardelor AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică), a menționat compania rusă stat.

Dacă lucrările rușior vor fi finalizate, centrala nucleară Paks va fi prima din Uniunea Europeană care va utiliza reactoare rusești VVER-1200, generația III+.

"Mai sunt doar câteva zile până la numirea noului guvern ungar. Lucrările la amplasamentul Paks II sunt în plină desfășurare. Sperăm din tot sufletul că, împreună cu noul cabinet, vom relansa proiectul. Din diverse motive, lucrările nu au progresat atât de repede pe cât ne-am fi dorit", a declarat săptămâna trecută Alexey Likhachev, directorul executiv al Rosatom.

Probleme la CJUE cu contractul Rosatom

Noul premier maghiar și colaboratorii săi au promis să combată corupția de sub conducerea lui Viktor Orban.

În septembrie 2025, Curtea de Justiție a UE a anulat aprobarea, de către Comisia Europeană, a contribuției financiare a guvernului ungar la proiectul de 12,5 miliarde de euro (sau 14,7 miliarde de dolari).

Conform acordului, Rosatom finanțează construcția cu suma de 10 miliarde de euro, iar Budapesta contribuie cu 2,5 miliarde de euro.

"Comisia Europeană avea obligația să verifice dacă atribuirea directă a contractului pentru construirea a două reactoare noi către o companie rusă respectă normele UE privind achizițiile publice, dar nu a făcut acest lucru", a decis instanța.