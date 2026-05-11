Prețurile petrolului au crescut iar, după ce Trump a respins ca „inacceptabil” răspunsul Iranului privind încetarea războiului

Prețurile petrolului au crescut iar, după ce Trump a respins ca „inacceptabil” răspunsul Iranului privind încetarea războiului. FOTO: Getty Images

Prețul petrolului a crescut după ce președintele Donald Trump a declarat că răspunsul Iranului la propunerile Statelor Unite pentru încheierea războiului este „total inacceptabil”.

Teheranul și-a transmis răspunsul prin intermediul Pakistanului, care a acționat ca mediator între cele două părți. Potrivit agenției iraniene semioficiale Tasnim, Iranul a cerut încetarea imediată a conflictului și garanții că nu vor mai avea loc atacuri americano-israeliene asupra teritoriului iranian.

În tranzacțiile asiatice, petrolul Brent, reperul internațional al pieței, a urcat cu 4,1%, până la 105,50 dolari pe baril, echivalentul a 77,60 lire sterline. Țițeiul tranzacționat în Statele Unite a crescut cu 4,4%, până la 99,80 dolari pe baril, scrie BBC.

Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul petrolului și gazelor, este practic închisă de la scurt timp după izbucnirea războiului, pe 28 februarie. Blocajul a perturbat grav aprovizionarea globală cu energie.

Reacționând la condițiile formulate de Teheran, Trump a scris pe rețelele sociale: „Tocmai am citit răspunsul așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu-mi place – TOTAL INACCEPTABIL.”

Potrivit publicației americane Axios, condițiile Washingtonului includeau reluarea liberei circulații prin Strâmtoarea Ormuz și suspendarea programului iranian de îmbogățire a uraniului.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, la rândul său, că războiul cu Iranul nu se va încheia până când stocurile de uraniu îmbogățit ale Teheranului nu vor fi „eliminate”.

Un armistițiu anunțat la începutul lunii aprilie, pentru a permite desfășurarea negocierilor de pace, a fost respectat în mare parte, în ciuda unor schimburi ocazionale de focuri. Pe 21 aprilie, Trump a prelungit armistițiul pe termen nedeterminat, pentru a-i oferi Iranului timp să prezinte o „propunere unitară”.

Prețurile la energie au avut fluctuații puternice de la începutul conflictului, iar petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril după intrarea în vigoare a armistițiului, pe 8 aprilie.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze, este practic blocată după ce Teheranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să o traverseze, ca represalii la atacurile americano-israeliene.

Marile companii energetice au înregistrat creșteri ale profiturilor, pe fondul scumpirii petrolului și gazelor pe piețele globale. Duminică, Aramco a anunțat că profitul său a crescut cu peste 25% în primele trei luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Conducta care traversează Arabia Saudită „s-a dovedit a fi o arteră esențială de aprovizionare” și a ajutat compania să evite perturbările transportului maritim cauzate de războiul din Iran, a declarat Amin Nasser, directorul Aramco.

Luna trecută, BP a raportat că profitul său pentru primele trei luni ale anului s-a mai mult decât dublat, iar Shell a anunțat săptămâna trecută o creștere a câștigurilor.