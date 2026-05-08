De la giganți petrolieri la bănci. Care sunt companiile care câștigă miliarde de dolari din războiul cu Iranul

În timp ce familiile din întreaga lume simt în buzunare efectele războiului dintre SUA, Israel și Iran, unele companii înregistrează profituri uriașe. Incertitudinea provocată de conflict și blocarea Strâmtorii Ormuz au dus la scumpiri, au crescut costul vieții și au pus presiune pe bugetele companiilor, gospodăriilor și guvernelor. Dar, în timp ce mulți sunt împinși la limită de aceste costuri, alte companii profită de pe urma crizei. Este vorba despre firme ale căror afaceri devin mai profitabile în vreme de război sau despre companii care câștigă din fluctuațiile puternice ale prețurilor la energie, scrie BBC.

1. Petrol și gaze

Cel mai vizibil efect economic al războiului a fost creșterea prețurilor la energie. Aproximativ o cincime din petrolul și gazele transportate la nivel global trece prin Strâmtoarea Ormuz, însă livrările prin această rută s-au oprit aproape complet la sfârșitul lunii februarie.

Această situație a provocat mișcări bruște pe piețele energiei, iar unele dintre cele mai mari companii petroliere și de gaze din lume au avut de câștigat.

Cele mai avantajate au fost marile companii petroliere europene, care au divizii puternice de trading. Acestea au putut profita de schimbările rapide ale prețurilor, transformând volatilitatea pieței în profituri mai mari.

BP și-a dublat profitul în primele trei luni ale anului, ajungând la 3,2 miliarde de dolari, adică aproximativ 2,4 miliarde de lire sterline. Compania a spus că rezultatul s-a datorat unei performanțe „excepționale” a diviziei sale de trading.

Și Shell a depășit estimările analiștilor, raportând un profit trimestrial de 6,92 miliarde de dolari.

TotalEnergies, un alt gigant al industriei, a avut o creștere a profitului de aproape o treime, până la 5,4 miliarde de dolari în primul trimestru din 2026. Rezultatul a fost susținut de volatilitatea de pe piețele petrolului și energiei.

În Statele Unite, ExxonMobil și Chevron au raportat câștiguri mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, din cauza problemelor de aprovizionare provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. Totuși, ambele companii au obținut rezultate peste așteptările analiștilor și estimează profituri mai mari în lunile următoare, în condițiile în care prețul petrolului rămâne mult peste nivelul de dinaintea războiului.

2. Marile bănci

Și unele dintre cele mai mari bănci ale lumii au avut de câștigat de pe urma războiului din Iran.

Divizia de trading a JP Morgan a înregistrat venituri record de 11,6 miliarde de dolari în primele trei luni din 2026. Acest rezultat a ajutat banca să obțină al doilea cel mai mare profit trimestrial din istoria sa.

Și celelalte mari bănci americane din grupul cunoscut drept „Big Six” - Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs și Wells Fargo, alături de JP Morgan - au raportat creșteri importante ale profiturilor în primul trimestru.

În total, cele șase bănci au avut profituri de 47,7 miliarde de dolari în primele trei luni ale anului.

„Volumele mari de tranzacționare au avantajat băncile de investiții, în special Morgan Stanley și Goldman Sachs”, a explicat Susannah Streeter, strateg-șef de investiții la Wealth Club.

Marile bănci de pe Wall Street au fost ajutate de interesul crescut pentru tranzacții. Din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului, mulți investitori au vândut acțiuni și obligațiuni considerate mai riscante și și-au mutat banii în active văzute ca mai sigure. În același timp, alți investitori au încercat să profite de oscilațiile pieței.

„Volatilitatea provocată de război a dus la o creștere a tranzacțiilor. Unii investitori au vândut acțiuni de teamă că situația se va agrava, în timp ce alții au cumpărat la prețuri mai mici, contribuind astfel la revenirea piețelor”, a mai spus Streeter.

3. Apărare

Industria de apărare este, de obicei, unul dintre primele sectoare care beneficiază în timpul unui conflict, spune Emily Sawicz, analist senior la RSM UK.

„Conflictul a arătat că există lipsuri în sistemele de apărare antiaeriană și a accelerat investițiile în apărare antirachetă, sisteme antidronă și echipamente militare în Europa și în Statele Unite”, a declarat ea pentru BBC.

Războiul nu doar că scoate în evidență importanța companiilor din domeniul apărării, dar obligă și guvernele să își refacă stocurile de armament. Iar acest lucru înseamnă comenzi mai multe pentru producătorii de echipamente militare.

BAE Systems, companie care produce inclusiv componente pentru avioanele de luptă F-35, a anunțat joi că se așteaptă la o creștere puternică a vânzărilor și profiturilor în acest an.

Compania a explicat că amenințările de securitate tot mai mari la nivel global determină guvernele să cheltuiască mai mult pentru apărare. Acest context creează, potrivit BAE Systems, condiții favorabile pentru dezvoltarea afacerii.

Lockheed Martin, Boeing și Northrop Grumman, trei dintre cei mai mari contractori de apărare din lume, au raportat fiecare comenzi restante la niveluri record la finalul primului trimestru din 2026.

Totuși, acțiunile companiilor de apărare, care au crescut puternic în ultimii ani, au început să scadă de la mijlocul lunii martie. Investitorii se tem că sectorul ar putea fi supraevaluat.

4. Energie regenerabilă

Conflictul a readus în atenție și nevoia de a reduce dependența de combustibilii fosili, spune Susannah Streeter.

Potrivit acesteia, războiul a crescut puternic interesul pentru energia regenerabilă, chiar și în Statele Unite, unde administrația Trump a promovat sloganul „drill, baby, drill”, prin care susține exploatarea mai intensă a petrolului și gazelor.

Streeter spune că investițiile în energie regenerabilă sunt privite acum tot mai mult ca o soluție pentru stabilitate și protecție în fața șocurilor externe.

Una dintre companiile care a beneficiat de acest interes este NextEra Energy, cu sediul în Florida. Acțiunile companiei au crescut cu 17% de la începutul anului, pe fondul interesului investitorilor pentru strategia sa în domeniul energiei curate.

Și giganții danezi ai energiei eoliene, Vestas și Orsted, au raportat profituri în creștere, semn că efectele războiului din Iran se simt și în sectorul energiei regenerabile.

În Marea Britanie, Octopus Energy a declarat recent pentru BBC că războiul a provocat un „șoc uriaș” în vânzările de panouri solare și pompe de căldură. Potrivit companiei, vânzările de panouri solare au crescut cu 50% de la sfârșitul lunii februarie.

Scumpirea carburanților a impulsionat și cererea pentru mașini electrice, iar producătorii chinezi se numără printre cei care au profitat cel mai mult de această schimbare.