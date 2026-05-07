Shell a anunțat un profit peste estimări după ce războiul din Iran a crescut prețul petrolului. Nimeni nu se aștepta la așa o cifră

Shell a raportat un profit peste așteptări după ce războiul din Iran a crescut prețul petrolului. Nimeni nu se aștepta la așa o cifră.

Gigantul petrolier Shell a raportat joi un profit peste așteptări pentru primul trimestru, de 6,92 miliarde de dolari, în contextul în care războiul din Iran a dus la creșterea prețurilor la energie, scrie CNBC.

Gigantul petrolier a obținut câștiguri ajustate de 6,92 miliarde de dolari în primele trei luni ale anului, peste estimările analiștilor, care anticipau 6,1 miliarde de dolari.

Shell raportase câștiguri ajustate de 5,58 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut și de 3,26 miliarde de dolari în ultimele trei luni din 2025.

Shell a redus ritmul răscumpărărilor trimestriale de acțiuni la 3 miliarde de dolari, de la 3,5 miliarde de dolari, și a anunțat o majorare cu 5% a dividendului, la 0,3906 dolari pe acțiune.

Rezultatele vin într-un moment în care marile companii energetice beneficiază de o creștere semnificativă a prețului acțiunilor, pe fondul scumpirii combustibililor fosili de la începutul războiului din Iran.

Perturbările severe și continue din Strâmtoarea Ormuz au creat ceea ce Agenția Internațională pentru Energie a descris drept cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie. Prețurile petrolului au urcat cu aproximativ 40% de la începutul războiului din Iran, deși atât contractele futures pentru țițeiul Brent, cât și cele pentru West Texas Intermediate din SUA au scăzut puternic în ședința precedentă, pe fondul speranțelor privind încheierea conflictului.

Datoria netă a Shell a ajuns la 52,6 miliarde de dolari la finalul primului trimestru, în creștere față de 45,7 miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut.

„Rezultatele Shell din primul trimestru sunt mai bune decât estimările, atât față de așteptările pieței, cât și față de propriile mele așteptări”, a declarat Maurizio Carulli, analist de cercetare pentru acțiuni la Quilter Cheviot Investment Management, pentru emisiunea „Squawk Box Europe” de la CNBC.

„Datoria netă este probabil singurul minus minor, pentru că a crescut de la 45-46 de miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut la 52,6 miliarde de dolari în acest trimestru. Totuși, acest lucru se datorează în principal efectului capitalului de lucru: atunci când prețurile petrolului cresc, apare un impact negativ asupra valorii stocurilor”, a adăugat el.

Luna trecută, Shell a anunțat că a ajuns la un acord pentru achiziționarea companiei canadiene ARC Resources, într-o tranzacție menită să crească producția și evaluată la 16,4 miliarde de dolari, sumă care include datoria netă și contractele de leasing.

Directorul general al Shell, Wael Sawan, a descris ARC Resources, companie concentrată pe bazinul de șist Montney din provinciile canadiene British Columbia și Alberta, drept „un producător de înaltă calitate, cu costuri reduse și cu o intensitate scăzută a emisiilor de carbon, aflat în primul quartil”, care va consolida baza de resurse a companiei pentru deceniile următoare.

Acțiunile Shell au scăzut joi dimineață cu 2,9%. Titlurile companiei listate la Londra au înregistrat un avans de aproximativ 15% de la începutul anului, rămânând în urma unor rivali precum BP, TotalEnergies, Exxon Mobil și Chevron.