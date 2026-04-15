Cine câștigă din războiul din Iran. Au apărut cifrele de pe Wall Street, cele mai mari bănci au obținut profituri record

Cele mai mari bănci de pe Wall Street au raportat rezultate record în primul trimestru, profitând de volatilitatea de pe piețe provocată de izbucnirea războiului din Iran. JPMorgan a anunțat cele mai mari venituri obținute vreodată din activitatea de tranzacționare, iar Citi a raportat cele mai mari venituri trimestriale din ultimii zece ani, scrie Financial Times.

JPMorgan a anunțat cele mai mari venituri obținute vreodată din activitatea de tranzacționare, iar profitul net al băncii a fost al doilea cel mai mare din istorie, după nivelul din 2024, când instituția a obținut un câștig excepțional din vânzarea participației sale la Visa.

Rivala Citi a raportat cele mai mari venituri trimestriale din ultimii zece ani și un salt de 42% al profitului net, ceea ce a împins acțiunile sale la cel mai ridicat nivel de după criza financiară.

Împreună, JPMorgan, Citi și Wells Fargo au obținut profituri de peste 25 de miliarde de dolari în primele trei luni ale anului, în condițiile în care traderii lor au beneficiat de mișcările bruște de pe piețe, fără ca prețurile mai mari ale petrolului să afecteze serios debitorii americani.

Primul trimestru a fost marcat de șocuri geopolitice, inclusiv operațiunea militară a SUA în Venezuela și războiul din Iran, care au provocat episoade de volatilitate pe piețele de mărfuri și au schimbat așteptările privind evoluția ratelor dobânzilor.

Acest tip de volatilitate este favorabil băncilor de investiții, care câștigă bani din finanțarea și intermedierea tranzacțiilor făcute de clienți.

Profitul JPMorgan a crescut cu 13% în primul trimestru, până la 16,5 miliarde de dolari, cu peste 1 miliard de dolari peste estimările analiștilor. Traderii băncii au generat venituri record de 11,6 miliarde de dolari din obligațiuni, valute, mărfuri și acțiuni. Deși JPMorgan are în mod constant cele mai mari venituri din tranzacționare dintre toate băncile, în primul trimestru a depășit Goldman Sachs cu 2,3 miliarde de dolari, după ce traderii de instrumente cu venit fix ai rivalului au avut rezultate mai slabe.

„Nu am văzut cu adevărat ceea ce numim volatilitate rea”, le-a spus analiștilor directorul financiar al JPMorgan, Jeremy Barnum. El a explicat că prin asta se referă la piețe foarte fragmentate, cu lichiditate redusă, care îi fac pe clienți să stea pe margine.

Traderii Citi au raportat venituri de 7,2 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel al băncii din ultimii peste zece ani, iar instituția și-a atins un obiectiv important de profitabilitate în etapa finală a unui amplu proces de restructurare început cu ani în urmă. Profitul net al Citi a crescut cu 42% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 5,8 miliarde de dolari, peste nivelul de 4,9 miliarde estimat de analiști. Banca a depășit și ținta privind rentabilitatea capitalului propriu tangibil, raportând 13,1% în trimestru, peste obiectivul de 10-11% stabilit pentru sfârșitul anului.

Directorul general Jane Fraser a declarat că planul său de reorganizare a băncii, care a inclus mii de concedieri și retragerea din piețele de retail din afara SUA, este aproape finalizat. „Am intrat în faza finală a vânzărilor de active, iar 90% dintre programele noastre de transformare sunt acum la sau aproape de forma finală”, a spus ea.

Citi este așteptată să își actualizeze obiectivele la o întâlnire cu investitorii programată luna viitoare, când va prezenta și planurile pentru următoarea etapă de creștere.

Wells Fargo, care depinde mai mult de afacerile tradiționale, precum serviciile bancare pentru populație și companii, a anunțat că profitul din primul trimestru a crescut cu 7%, până la 5,3 miliarde de dolari, ușor peste așteptări. Portofoliul său de credite a depășit 1.000 de miliarde de dolari în primul trimestru, un prag simbolic atins la mai puțin de un an după ce banca a scăpat de plafonul de active impus ca sancțiune.

Directorul financiar al Wells Fargo, Mike Santomassimo, a avertizat totuși că efectul războiului din Iran asupra prețurilor petrolului „se simte cu siguranță în cheltuielile totale” și că clienții persoane fizice cheltuiesc cu 25-30% mai mult pe benzină decât înainte de izbucnirea războiului.

El a adăugat însă că banca nu a observat o schimbare importantă în tendințele de consum, reluând ideea exprimată și de directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, despre rezistența gospodăriilor americane.

Dimon a declarat marți că economia SUA a rezistat, în ciuda „unui set complex de riscuri” și a subliniat că energia reprezintă aproximativ 3% din cheltuielile unui consumator obișnuit. „Dacă ne uităm la benzină, ea reprezintă o parte destul de mică din cheltuielile consumatorilor. Desigur, pentru cei cu venituri mici contează mai mult. Dar oamenii au locuri de muncă, au salarii”, a spus el.