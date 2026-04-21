„Fortăreața energetică” a Chinei. Cum și-a pregătit Xi țara pentru o criză a petrolului. Acum se vede rezultatul

3 minute de citit Publicat la 23:45 21 Apr 2026 Modificat la 23:50 21 Apr 2026

În 2025, China a pus în funcțiune prima centrală solar-termică în deșertul Gobi. Foto: Getty Images

De mai bine de zece ani, liderul chinez Xi Jinping împinge economia într-o direcție clară: mai puțină dependență de energie din exterior. China a investit masiv în eoliene, panouri solare și hidrocentrale, a extins exploatările de petrol și gaze și a încheiat acorduri cu mai mulți parteneri. Ideea a fost simplă: dacă apare o criză globală, țara să nu fie luată pe nepregătite. Acum, conflictul dintre SUA, Israel și Iran, care a zguduit piața petrolului, pune la încercare exact această strategie. Iar, cel puțin până acum, China pare să se descurce, scrie CNN.

În timp ce alte țări din Asia se grăbesc să-și asigure combustibil, China - cel mai mare importator de energie din lume - are rezerve mari, o industrie care funcționează în mare parte cu energie produsă intern și tot mai multe mașini electrice pe șosele.

Pentru Beijing, asta e o confirmare că direcția aleasă a fost cea bună, spune cercetătoarea Erica Downs. Cu alte cuvinte, măsurile luate în ultimii ani încep să dea roade.

În același timp, diferența față de SUA devine tot mai vizibilă: americanii încetinesc ritmul investițiilor în energie verde, în timp ce China accelerează.

Cum a ajuns China aici

De când a devenit dependentă de importuri, în anii ’90, China a văzut energia din Orientul Mijlociu ca pe un risc. Rute precum Strâmtoarea Malacca puteau deveni ușor puncte vulnerabile în caz de conflict.

Ca să reducă acest risc, a construit conducte din Asia Centrală, Rusia și Myanmar și și-a diversificat furnizorii. Rusia, de exemplu, a devenit unul dintre cei mai importanți.

Dar Xi Jinping a mers mai departe: nu doar să schimbe sursele, ci să reducă dependența de importuri în general. De aici și accentul pus pe energie regenerabilă și mașini electrice.

Astăzi, China instalează într-un ritm foarte rapid parcuri eoliene și solare, produce baterii mai ieftine și împinge tot mai mulți șoferi spre mașini electrice. În paralel, dezvoltă hidrocentrale și investește în tehnologii de viitor, precum hidrogenul verde sau fuziunea nucleară.

Asta nu înseamnă că a renunțat la combustibilii fosili. Cărbunele rămâne important, iar companiile de stat continuă să caute petrol și gaze, inclusiv în zone precum Marea Bohai sau Xinjiang.

În plus, China și-a făcut și rezerve serioase de petrol, suficiente pentru câteva luni.

Nu e complet protejată, dar stă mai bine decât alții

Chiar și așa, China nu e imună la șocuri. Încă importă o mare parte din petrol și gaze, iar scumpirile se văd în transporturi, bilete de avion sau costuri industriale.

Autoritățile au intervenit pentru a ține sub control prețurile și au permis folosirea rezervelor de petrol. Totuși, economia a rezistat destul de bine până acum, inclusiv în primul trimestru din 2026, ceea ce întărește încrederea în strategia actuală.

Mai puțin petrol, mai multă energie verde

China este deja lider mondial la energie regenerabilă, potrivit Global Energy Monitor, având o capacitate eoliană și solară uriașă.

În același timp, mașinile electrice și hibride, care reprezintă peste jumătate din vânzările noi, au redus serios consumul de petrol. Estimările arată că acesta ar putea atinge un vârf în următorii ani.

Chiar și așa, Beijingul nu renunță complet la petrol. Producția internă a crescut, iar rezervele au ajuns la aproximativ 1,3 miliarde de barili, potrivit Kpler.

Avantajul Chinei într-o lume instabilă

Un punct sensibil rămâne Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece o mare parte din petrolul importat de China.

Chiar și așa, modul în care țara a trecut prin această criză scoate în evidență diferența față de modelul american, încă dependent de combustibili fosili.

În același timp, China ar putea avea de câștigat: exporturile de mașini electrice, baterii și echipamente pentru energie verde cresc rapid, iar tot mai multe țări ar putea fi tentate să urmeze același model.

Pe scurt, criza actuală ar putea întări și mai mult poziția Chinei într-o lume în care energia devine tot mai importantă.